Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Голос" вигнав депутата Київради, який побився на стендап-концерті

Середа, 17 лютого 2021, 22:20
фото: фейсбук сторінка Богатова

Фракція "Голос" у Київській міській раді ухвалила рішення виключити зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який днями побився на концерті зі стендапером Владом Капицею.

Джерело: голова фракції в Київській міськраді Григорій Маленко у Facebook

Пряма мова Маленка: "Політрада партії та Київський міський осередок політичноі сили були приголомшені публічним конфліктом між депутатом нашої фракції в Київраді Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею, який мав місце в Арт-центрі "Братислава" ввечері 14 лютого.

Зі смутком ми констатуємо, що така поведінка не відповідає цінностям демократичної європейської партії, якою є "Голос". Ми переконані, що різні смаки і культурні уподобання не можуть бути приводом для сварок і стусанів.

За результатами бесід із Костянтином Богатовим ми знайшли рішення, яке буде справедливим. Цей депутат більше не буде одним із облич команди "Голос" у Києві".

Деталі: Зазначається, що Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому фракція запустить процедуру імперативного мандату.

Що було раніше: Депутат Київради та стендапер днями побилися у залі кінотеатру "Братислава". Останній каже, що обранцю не сподобались нецензурні слова в одному з виступів. 

Українська правда
Теми: ГолосКиївбійка


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 17 лютого: повернення до адаптивного карантину, гучні заяви Путіна

В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі

Венедіктова, коментуючи "насилля стоматолога" з Рівного, згадала Стамбульську конвенцію

В Україні різко зросла кількість усиновлень

Росія відповіла на рішення ЄСПЛ про негайне звільнення Навального

Заповідник "Пуща Радзивіла" площею понад 24 тисячі га створять в Україні

Усі новини...
Голос
Нардепи "ЄС" та "Голосу" вимагають передати "справу Шеремета" до СБУ
Притула: Гравець на полі. Я в грі. Не дочекаєтесь!
Притула не потрапив до нового складу політради "Голосу"
Останні новини
22:20
"Голос" вигнав депутата Київради, який побився на стендап-концерті
21:57
Новини економіки: Wi-Fi на залізниці, карантин та "податок на Google"
21:42
Україна перезапускає конкурс з обрання судді у ЄСПЛ – Зеленський
21:26
Суд дозволив Укрзалізниці стягнути 35 млн через завищені ціни на дизель
21:12
Новини 17 лютого: повернення до адаптивного карантину, гучні заяви Путіна
20:53
Нова стратегічна концепція НАТО буде спрямована на стримування Росії і Китаю
20:35
Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з підвищенням виплат та індексацією
20:22
В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі
20:06
Уряд хоче знову запустити агрострахування
19:50
Венедіктова, коментуючи "насилля стоматолога" з Рівного, згадала Стамбульську конвенцію
Усі новини...