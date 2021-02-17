"Голос" вигнав депутата Київради, який побився на стендап-концерті

Фракція "Голос" у Київській міській раді ухвалила рішення виключити зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який днями побився на концерті зі стендапером Владом Капицею.

Джерело: голова фракції в Київській міськраді Григорій Маленко у Facebook

Пряма мова Маленка: "Політрада партії та Київський міський осередок політичноі сили були приголомшені публічним конфліктом між депутатом нашої фракції в Київраді Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею, який мав місце в Арт-центрі "Братислава" ввечері 14 лютого.

Зі смутком ми констатуємо, що така поведінка не відповідає цінностям демократичної європейської партії, якою є "Голос". Ми переконані, що різні смаки і культурні уподобання не можуть бути приводом для сварок і стусанів.

За результатами бесід із Костянтином Богатовим ми знайшли рішення, яке буде справедливим. Цей депутат більше не буде одним із облич команди "Голос" у Києві".

Деталі: Зазначається, що Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому фракція запустить процедуру імперативного мандату.

Що було раніше: Депутат Київради та стендапер днями побилися у залі кінотеатру "Братислава". Останній каже, що обранцю не сподобались нецензурні слова в одному з виступів.