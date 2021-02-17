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"Голос" выгнал депутата Киеврады, который подрался на стендап-концерте

Среда, 17 февраля 2021, 22:20

Фракция "Голос" в Киевском городском совете приняла решение исключить из своего состава депутата Константина Богатова, который на днях подрался на концерте с стендапером Владом Капицей.

Источник: глава фракции в Киевском горсовете Григорий Маленко в Facebook

Прямая речь Маленко: "Политсовет партии и Киевский городской центр политической силы были потрясены публичным конфликтом между депутатом нашей фракции в Киевсовете Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей, который имел место в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля.

С грустью мы констатируем, что такое поведение не соответствует ценностям демократической европейской партии, которой является "Голос". Мы убеждены, что разные вкусы и культурные предпочтения не могут быть поводом для ссор и пинков.

По результатам бесед с Константином Богатовым мы нашли решение, которое будет справедливым. Этот депутат больше не будет одним из лиц команды "Голос" в Киеве ".

Детали: Отмечается, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому фракция запустит процедуру императивного мандата.

Что было раньше: Депутат Киевсовета и стендапер на днях подрались в зале кинотеатра "Братислава".  Последний говорит, что избраннику не понравились нецензурные слова в одном из выступлений.

Украинская правда
Темы: ГолосКиевдрака


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