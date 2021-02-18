У Білорусі двом журналісткам дали 2 роки колонії за стрім розгону мітингу

Журналісток "Белсату" Катерину Андрєєву і Дарину Чульцову, які вели стрім розгону мітингу у Мінську, засудили до двох років позбавлення волі.

Джерело: Наша ніва, Медіазона.Білорусь

Деталі: Таке рішення 18 лютого виніс Фрунзенський райсуд Мінська.

Журналісток звинуватили в "організації дій, що грубо порушують громадський порядок" (стаття 342 КК) за те, що вони вели стрім з мінської "Площі Змін" – двору, житель якого Роман Бондаренко помер в реанімації після побиття людьми у штатському, які зрізати з паркану біло-червоні-білі стрічечки.

15 листопада 2020 року відбулася акція пам'яті Бондаренка. Силовики розігнали присутніх людей, а Андрєєву і Чульцову, які висвітлювали цю подію, затримали.

За версією обвинувачення, Чульцова і Андрєєва "висловлювали позитивну оцінку дій учасників несанкціонованого заходу, чим закликали людей брати участь в ньому", і закликали автомобілістів під'їжджати в район акції, щоб блокувати вулиці.

Журналістки своєї провини не визнали.

Чому це важливо: У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести проти режиму Лукашенка, який фальсифікував виобри президента в країні. Серед тисяч затриманих і оголошених у розшук за цей час опинялися журналісти, митці, спортсмени. Режим Лукашенка судить за надуманими звинуваченнями та кидає за грати і іноземних громадян і неповнолітніх.

Що було раніше: Сторона обвинувачення просила суд у столиці Білорусі Мінську засудити двох молодих журналісток Дар’ю Чульцову і Катерину Андрєєву до 2 років колонії з конфіскацією техніки на користь держави.