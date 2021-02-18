В Беларуси двум журналисткам дали 2 года колонии за стрим разгона митинга

Журналисток "Белсата" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.

Источник: Наша нива, Медиазона.Беларусь

Детали: Такое решение 18 февраля вынес Фрунзенский райсуд Минска.

Журналисток обвинили в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (статья 342 УК) за то, что они вели стрим с минской "Площади Перемен" – двора, житель которого Роман Бондаренко умер в реанимации после избиения людьми в штатском, срезавшими с забора бело-красно-белые ленточки.

15 ноября 2020 года состоялась акция памяти Бондаренко. Силовики разогнали собравшихся людей, а освещавших это событие Андрееву и Чульцову задержали.

По версии обвинения, Чульцова и Андреева "высказывали позитивную оценку действиям участников несанкционированного мероприятия, чем призвали людей участвовать в нем", и призвали автомобилистов подъезжать в район акции, чтобы блокировать улицы.

Журналистки своей вины не признали.

Почему это важно: В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко, фальсифицировавшего виобры президента в стране. Среди тысяч задержанных и объявленных в розыск за это время оказывались журналисты, художники, спортсмены. Режим Лукашенко судит по надуманным обвинениям и бросает за решетку и иностранных граждан и несовершеннолетних.

Что было раньше: Сторона обвинения просила суд осудить двух молодых журналисток Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву до 2 лет колонии с конфискацией техники в пользу государства.