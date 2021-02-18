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Київ потрапив у десятку міст із найбруднішим у світі повітрям

Четвер, 18 лютого 2021, 10:24

Столиця України 18 лютого опинилася у переліку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі.

Джерело: дані Iqairсайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: Станом на ранок 18 лютого Київ знаходиться у десятці міст світового рейтингу з найбруднішим повітрям.

Антирейтинг очолює Лахор (Пакистан) далі Делі (Індія).

Київ знаходиться на 8 позначці. Зокрема, показники забруднення у столиці України вищі ніж у Мумбаї (Індія).

 

За даними спостережень української обсерваторії, з 9 по 15 лютого у повітрі Києва фіксували перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та формальдегіду.

 

Українська правда
Теми: Київекологія


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