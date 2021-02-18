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Киев попал в десятку городов с самым грязным в мире воздухом

Четверг, 18 февраля 2021, 10:24

Столица Украины 18 февраля оказалась в перечне городов с наиболее загрязненным воздухом в мире.

Источник: данные Iqair, сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По состоянию на утро 18 февраля Киев находится в десятке городов мирового рейтинга с самым грязным воздухом.

Антирейтинг возглавляет Лахор (Пакистан) далее Дели (Индия).

Киев находится на 8 отметке. В частности, показатели загрязнения в столице Украины выше, чем в Мумбаи (Индия).

 

По данным наблюдений украинской обсерватории, с 9 по 15 февраля в воздухе Киева фиксировали превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота и формальдегида.

 

Украинская правда
Темы: Киевэкология


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