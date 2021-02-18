Для "слуг народу" найняли американських лобістів – "Схеми"

Лобісти американської компанії "Finsbury Glover Hering" у 2021 році надаватимуть консультації та підтримку партії "Слуга народу" за 50 тисяч доларів на місяць.

Джерело: журналісти програми "Схеми" з посиланням на сайт Міністерства юстиції США, на якому оприлюднені відповідні документи

Деталі: Громадська організація "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу", засновниками якої є помічники двох нардепів із фракції "Слуга народу", у лютому підписала контракт із американською компанією "Finsbury Glover Hering".

"Finsbury Glover Hering" має "забезпечити урядові відносини" та надавати "стратегічне консультування і підтримку громадській організації та політичній партії "Слуга народу" для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами українського парламенту та їхніми колегами та іншими посадовцями в США та міжнародними організаціями".

У договорі вказано, що це також "може включати лобіювання, просування, підготовку та розповсюдження інформаційних матеріалів".

Громадська організація бере на себе всі позапланові витрати, пов’язані з транспортом, харчуванням, проживанням, організацією конференц-зв’язку тощо.

Вартість послуг лобістів, згідно з контрактом, становить 50 тисяч доларів на місяць, а сама угода діятиме до кінця року – і в разі її повного виконання сумарно складатиме 550 тисяч доларів (понад 15 мільйонів гривень).

Контракт діятиме до 31 грудня 2021 року і може бути продовжений за згодою сторін.

Сторони можуть припинити дію цього контракту через три місяці після його підписання без вказання на те причин, письмово повідомивши про це за місяць до розірвання угоди.

ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" створена за місяць до підписання контракту з американськими лобістами – наприкінці грудня минулого року.

Як вказано у договорі, оприлюдненому на сайті Мінюсту США, вона фінансується "українськими приватними особами та комерційними структурами".

Засновники ГО – Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це – помічники народних депутатів від "Слуги народу", відповідно – Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка, які є членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

Інформації про іншу діяльність цієї громадської організації в публічному просторі немає.

Організація зареєстрована в Києві, на вулиці Круглоуніверситетській, 7. Ще однією адресою організації у документах Мінфіну США вказано конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві, який є офісом партії "Слуга народу".

Компанія "Finsbury Glover Hering" утворилася в результаті злиття трьох компаній. Одну з них, "Glover Park Group", у 2007 році наймав "Блок Юлії Тимошенко" (послуги лобістів коштували БЮТ щонайменше 30 тисяч доларів), а у 2009 році – Грузія для налагодження контактів із конгресменами США й допомоги з позиціонуванням у ЗМІ, зокрема, Міхеїла Саакашвілі.

Журналісти звернулись до народних депутатів Ткаченка та Шинкаренка з проханням уточнити, хто профінансував залучення американських лобістів для партії "Слуга народу".

Ткаченко коментаря поки не дав, а Шинкаренко знає лише, що Костюченко очолює ГО, а чим організація займається і хто її фінансує – нібито не знає, бо це не його справа.

Самі помічники депутатів Великоречанін та Костюченко на запитання журналістів поки не відповіли.

Звіт партії "Слуга народу" за четвертий квартал 2020 року, коли була створена ГО, на сайті НАЗК досі не опублікований на підставі того, що в країні діє карантин.