Для "слуг народа" наняли американских лоббистов – "Схемы"

Лоббисты американской компании "Finsbury Glover Hering" в 2021 году будут предоставлять консультации и поддержку партии "Слуга народа" за 50 тысяч долларов в месяц.

Источник: журналисты программы "Схемы" со ссылкой на сайт Министерства юстиции США, в котором обнародованы соответствующие документы

Детали: Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога", учредителями которой являются помощники двух нардепов из фракции "Слуга народа", в феврале подписала контракт с американской компанией "Finsbury Glover Hering".

"Finsbury Glover Hering" должна будет "обеспечить правительственные отношения" и предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку общественной организации и политической партии "Слуга народа" для содействия диалогу, обмену и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами и другими должностными лицами в США и международными организациями".

В договоре указано, что это также "может включать лоббирование, продвижение, подготовку и распространение информационных материалов".

Общественная организация берет на себя все внеплановые расходы, связанные с транспортом, питанием, проживанием, организацией конференц-связи и тому подобное.

Стоимость услуг лоббистов, согласно контракту, составляет 50 тысяч долларов в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года – и в случае ее полного выполнения суммарно составит 550 тысяч долларов (более 15 миллионов гривен).

Контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года и может быть продлен по соглашению сторон.

Стороны могут прекратить действие контракта через три месяца после его подписания без указания на то причин, письменно уведомив об этом за месяц до расторжения договора.

ОО "Центр трансатлантической взаимодействия и диалога" создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами – в конце декабря прошлого года.

Как указано в договоре, обнародованном на сайте Минюста США, она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами".

Учредители ОО – Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Это – помощники народных депутатов от "Слуги народа", соответственно – Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Информации о другой деятельности этой общественной организации в публичном пространстве нет.

Организация зарегистрирована в Киеве, на улице Круглоуниверситетской, 7. Еще одним адресом организации в документах Минфина США указан конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве, который является офисом партии "Слуга народа".

Компания "Finsbury Glover Hering" образовалась в результате слияния трех компаний. Одну из них,"Glover Park Group", в 2007 году нанимал "Блок Юлии Тимошенко" (услуги лоббистов стоили БЮТ не менее 30 тысяч долларов), а в 2009 году – Грузия для налаживания контактов с конгрессменами США и помощи с позиционированием в СМИ, в частности, Михэила Саакашвили.

Журналисты обратились к народным депутатам Ткаченко и Шинкаренко с просьбой уточнить, кто профинансировал привлечения американских лоббистов для партии "Слуга народа".

Ткаченко комментария пока не дал, а Шинкаренко знает только, что Костюченко возглавляет ОО, а чем организация занимается и кто ее финансирует – якобы не знает, потому что это не его дело.

Сами помощники депутатов Великоречанин и Костюченко на вопросы журналистов пока не ответили.

Отчет партии "Слуга народа" за четвертый квартал 2020 года, когда была создана ОО, на сайте НАПК еще не опубликован на основании того, что в стране действует карантин.