В Україні температура знизиться до -25

Найближчим часом в Україні збережеться холодна погода, причому в більшості областей нічні морози посиляться, але вже у вихідні дні очікується поступове потепління.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 19 лютого – без опадів, лише вночі в Криму та Приазов'ї помірний сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер південний, на Лівобережжі – північно-західний 5-10 м/с, в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 20-25°, вдень 7-12° морозу; в південних, південно-східних, Львівської та Івано-Франківській областях вночі 13-18°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві в п'ятницю – без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 10-12° морозу.

У суботу, 20 лютого, на Правобережжі невеликий (вночі в Карпатах) – помірний сніг, в західних областях – місцями з дощем, слабка ожеледь, на решті території – без істотних опадів.

У західній частині – місцями туман.

На дорогах країни – місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-17° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла (в Чернігівській і Сумській областях вночі 16-21° морозу, вдень 4-9° морозу); в західних і Одеській областях вночі 5-10° морозу (в Закарпатській, Львівській та Волинській областях – від 4° морозу до 1° тепла), вдень 0-5° тепла.

У Києві в суботу – невеликий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 0-2° морозу.