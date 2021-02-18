В Украине температура снизится до -25

В ближайшее время в Украине сохранится холодная погода, причем в большинстве областей ночные морозы усилятся, но уже в выходные дни ожидается постепенное потепление.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 19 февраля - без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье умеренный снег. На дорогах - гололедица.

Ветер южный, на Левобережье - северо-западный 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 20-25°, днем 7-12° мороза; в южных, юго-восточных, Львовской и Ивано-Франковской областях ночью 13-18 °, днем 0-5° мороза; на Закарпатье ночью 6-11 ° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве в пятницу - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 10-12° мороза.

В субботу, 20 февраля, на Правобережье небольшой (ночью в Карпатах) - умеренный снег, в западных областях - местами с дождем, слабый гололед, на остальной территории - без существенных осадков.

В западной части - местами туман.

На дорогах страны - местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-17° мороза, днем от 3 ° мороза до 3 ° тепла (в Черниговской и Сумской областях ночью 16-21° мороза, днем 4-9 ° мороза); в западных и Одесской областях ночью 5-10° мороза (в Закарпатской, Львовской и Волынской областях - от 4 ° мороза до 1° тепла), днем 0-5° тепла.

В Киеве в субботу - небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 0-2° мороза.