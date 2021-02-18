Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Кремлі Україну назвали недружньою та "проєктом західних держав"

Четвер, 18 лютого 2021, 14:09

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна недружня для Росії держава, оскільки у діях українського керівництва домінують "антиросійські дії".

Джерело: Російське видання ТАСС, яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Україна – це суверенна держава, яка не є для нас дружньою, ми приходимо до такого висновку, судячи з тих антиросійських дій, які постійно домінують в політиці українського керівництва".

Деталі: Під час бесіди з журналістами 18 лютого Пєсков заявив, що Україна є недружньою для Росії та перетворилася в "проєкт західних країн".

Прессекретар Путіна додав, що Україна з того моменту, як там "відбувся силовий переворот при потуранні ряду західних країн, перетворилася в проєкт цих самих західних країн".

Представник Кремля також заявив, що українська держава має "дуже серйозну проблему на південному сході своєї території, і поки вона не може впоратися з цими проблемами або не хоче впоратися шляхом виконання Мінського комплексу заходів".

Передісторія:

  • Наприкінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів.
  • У квітні 2014 року на територію українського Донбасу після захоплення РФ Криму вторглися російські війська.

Теми: Росія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного розмитнення "євроблях"

Справи Майдану: ДБР окреслило коло причетних до вбивств Нігояна, Жизневського і Сеника

У Кремлі Україну назвали недружньою та "проєктом західних держав"

Кандидата від "Слуги народу" обрали суддею КС

відеоУ НАБУ скаржаться, що Вовк водить їх за носа, а Венедіктова не реагує

У Києві стрибок хворих на COVID, 11 людей померли

Усі новини...
Росія
Поряд із "палацом Путіна" розташовані садиби і володіння його "друзів"
Латвія заборонила в’їзд російському пропагандисту Соловйову
Пішов із життя радянський актор Мягков
Останні новини
14:52
Шмигаль пожалівся на дефіцит COVID-вакцин
14:50
Вовка знову не знайшли, щоб доставити в суд
14:49
Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо доступного розмитнення "євроблях"
14:38
Лікарням за вакцинацію людей від COVID-19 окремо доплачуватимуть
14:26
Справи Майдану: ДБР окреслило коло причетних до вбивств Нігояна, Жизневського і Сеника
14:23
АМКУ дозволив Сільпо придбати мережу Фуршет
14:21
фотоПоряд із "палацом Путіна" розташовані садиби і володіння його "друзів"
14:09
У Кремлі Україну назвали недружньою та "проєктом західних держав"
14:05
Кандидата від "Слуги народу" обрали суддею КС
14:05
Мінкульт вніс у список "небезпечних" для України ще двох співаків "Хору Турецького"
Усі новини...