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У Кремлі Україну назвали недружньою та "проєктом західних держав"

Четвер, 18 лютого 2021, 13:09
У Кремлі Україну назвали недружньою та проєктом західних держав

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна недружня для Росії держава, оскільки у діях українського керівництва домінують "антиросійські дії".

Джерело: Російське видання ТАСС, яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Україна – це суверенна держава, яка не є для нас дружньою, ми приходимо до такого висновку, судячи з тих антиросійських дій, які постійно домінують в політиці українського керівництва".

Деталі: Під час бесіди з журналістами 18 лютого Пєсков заявив, що Україна є недружньою для Росії та перетворилася в "проєкт західних країн".

Прессекретар Путіна додав, що Україна з того моменту, як там "відбувся силовий переворот при потуранні ряду західних країн, перетворилася в проєкт цих самих західних країн".

Представник Кремля також заявив, що українська держава має "дуже серйозну проблему на південному сході своєї території, і поки вона не може впоратися з цими проблемами або не хоче впоратися шляхом виконання Мінського комплексу заходів".

Передісторія:

  • Наприкінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів.
  • У квітні 2014 року на територію українського Донбасу після захоплення РФ Криму вторглися російські війська.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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