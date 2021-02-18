У Кремлі Україну назвали недружньою та "проєктом західних держав"

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна недружня для Росії держава, оскільки у діях українського керівництва домінують "антиросійські дії".

Джерело: Російське видання ТАСС, яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Україна – це суверенна держава, яка не є для нас дружньою, ми приходимо до такого висновку, судячи з тих антиросійських дій, які постійно домінують в політиці українського керівництва".

Деталі: Під час бесіди з журналістами 18 лютого Пєсков заявив, що Україна є недружньою для Росії та перетворилася в "проєкт західних країн".

Прессекретар Путіна додав, що Україна з того моменту, як там "відбувся силовий переворот при потуранні ряду західних країн, перетворилася в проєкт цих самих західних країн".

Представник Кремля також заявив, що українська держава має "дуже серйозну проблему на південному сході своєї території, і поки вона не може впоратися з цими проблемами або не хоче впоратися шляхом виконання Мінського комплексу заходів".

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