В Кремле Украину назвали недружественной и "проектом западных государств"
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина недружественное для России государство, поскольку в действиях украинского руководства доминируют "антироссийские действия".
Источник: Российское издание ТАСС, которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова
Прямая речь: "Украина – это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства".
Детали: Во время беседы с журналистами 18 февраля Песков заявил, что Украина является недружественной для России и превратилась в "проект западных стран".
Пресс-секретарь Путина добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".
Представитель Кремля также заявил, что украинского государство имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер".
- Предыстория:
В конце февраля - начале марта 2014 переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров.
- В апреле 2014 году на территорию украинского Донбасса после захвата РФ Крыму вторглись российские войска.