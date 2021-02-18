В Кремле Украину назвали недружественной и "проектом западных государств"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина недружественное для России государство, поскольку в действиях украинского руководства доминируют "антироссийские действия".

Источник: Российское издание ТАСС, которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Украина – это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства".

Детали: Во время беседы с журналистами 18 февраля Песков заявил, что Украина является недружественной для России и превратилась в "проект западных стран".

Пресс-секретарь Путина добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".

Представитель Кремля также заявил, что украинского государство имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер".