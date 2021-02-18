Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле Украину назвали недружественной и "проектом западных государств"

Четверг, 18 февраля 2021, 13:09
В Кремле Украину назвали недружественной и проектом западных государств

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина недружественное для России государство, поскольку в действиях украинского руководства доминируют "антироссийские действия".

Источник: Российское издание ТАСС, которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Украина – это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства".

Детали: Во время беседы с журналистами 18 февраля Песков заявил, что Украина является недружественной для России и превратилась в "проект западных стран".

Пресс-секретарь Путина добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".

Представитель Кремля также заявил, что украинского государство имеет "очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории, и пока оно не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться путем выполнения Минского комплекса мер".

  • Предыстория:
    В конце февраля - начале марта 2014 переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров.
  • В апреле 2014 году на территорию украинского Донбасса после захвата РФ Крыму вторглись российские войска.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Росcия
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Разведка Британии показала смену риторики росСМИ о мятеже группы Вагнера
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: