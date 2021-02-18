Справи Майдану: ДБР окреслило коло причетних до вбивств Нігояна, Жизневського і Сеника

Слідчі Державного бюро розслідувань у справах Майдану окреслили коло осіб, які можуть бути причетними до вбивства учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника.

Джерело: заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський на пресцонференції, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми окреслили для себе коло осіб, які потенційно можуть бути причетними до цих вбивств. Раніше це коло було невідоме, як невідома відстань учинення пострілів, тому відбувалися певні спекуляції у ЗМІ, що нібито "активісти убили своїх же побратимів. Ми цю інформацію слідчим шляхом виключили і звузили коло осіб, які можуть бути причетні до цього. А, фактично, хтось і причетний".

Деталі: Водночас Яблонський зазначив, що про оголошення підозр говорити зарано, оскільки для цього бракує доказів.

За словами ДБРівця, слідчі не мають сумнівів, що ці вбивства вчинили правоохоронці, тому зараз активно відпрацьовують підрозділи правоохоронців, які "отримували кулі, знайдені у тілах убитих".

Пряма мова: "Ми встановили навіть точну кількість патронів, з яких могли вбити, конкретну зброю, з якої могли бути здійснені (постріли - ред.), і над цим працюємо. На жаль, відеоматеріал не дозволяє встановити цих вбивць. Слідів на зброї і на кулях також немає, тому що кулі, які використовувалися, були для зупинки транспортних засобів і не залишають індивідуальних слідів від конкретної зброї.

Тому прив'язати її до конкретної особи дуже складно. Але у цьому у нас є певні напрацювання. Ми рухаємося до осіб, яких ми перевіряємо на причетність до цих злочинів".

Нагадаємо: Михайло Жизневський, Сергій Нігоян і Роман Сеник загинули у січні 2014 року під час акцій протесту в центрі Києва.