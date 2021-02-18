Дела Майдана: ГБР обозначило круг причастных к убийствам Нигояна, Жизневского и Сеника

Следователи Государственного бюро расследований по делам Майдана очертили круг лиц, которые могут быть причастны к убийству участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

Источник: заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский на пресс-конференции, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы определили для себя круг лиц, которые могут быть причастны к этим убийствам. Ранее этот круг был неизвестен, как и неизвестно расстояние совершения выстрелов, поэтому были определенные спекуляции в СМИ, что якобы "активисты убили своих же собратьев". Мы эту информацию следственным путем исключили и сузили круг лиц, которые могут быть причастны к этому. А фактически кто-то и причастен".

Детали: В то же время Яблонский отметил, что об объявлении подозрений говорить рано, поскольку для этого не хватает доказательств.

По словам ГБРовца, следователи не сомневаются, что эти убийства совершили правоохранители, поэтому сейчас активно отрабатывают подразделения правоохранителей, которые "получали пули, найденные в телах убитых".

Прямая речь: "Мы установили даже точное количество патронов, из которых могли убить, конкретное оружие, из которого могли быть осуществлены (выстрелы - ред.), и над этим работаем. К сожалению, видеоматериал не позволяет установить этих убийц. Следов на оружии и на пулях также нет, потому что пули, которые использовались, были для остановки транспортных средств и не оставляют индивидуальных следов от конкретного оружия.

Поэтому привязать его к конкретному лицу очень сложно. Но в этом у нас есть определенные наработки. Мы движемся к лицам, которых мы проверяем на причастность к этим преступлениям".

Напомним: Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник погибли в январе 2014 года во время акций протеста в центре Киева.