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СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ за захоплення Дебальцевого

Четвер, 18 лютого 2021, 15:14

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову за злочини при захопленні Дебальцевого та в "Іловайському котлі".

Джерело: Пресслужба ОГП, пресслужба СБУ

Дослівно СБУ: "Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів".

Деталі: Заступника міністра оборони Російської Федерації – начальника Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ, генерал-полковника Андрія Картаполова підозрюють за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ведення агресивної війни;
  • порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

У правоохоронних органах встановили, що він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

Крім того, правоохоронці встановили, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ:

  • забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України,
  • брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим "зеленим коридором" під надані "гарантії" керівництва РФ,
  • забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Передісторія:

  • Практично відразу ж після підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року активізувалися військові дії в районі Дебальцево. Контроль над цим населеним пунктом був стратегічно важливий для бойовиків через залізничний вузол. За офіційними даними, в період з 15 січня по 18 лютого 2015 в боях в районі Дебальцево загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зниклих безвісти, 7 потрапили в полон. Вранці, 18 лютого, українські військові прийняли рішення вийти з міста.

  • Влітку 2014 року російські спецназівці вторгалися в Україну, наприкінці серпня того року російські військові оточили українських бійців під Іловайськом.

  • Українським частинам висунули вимоги виходу з кільця, але 29 серпня російські бійці розстріляли колони українських військових з важкого озброєння.

  • Загинули щонайменше 366 осіб, ще 158 вважаються зниклими безвісти.

Українська правда
Теми: ІловайськДебальцевеРосіяСБУОфіс генпрокурора


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