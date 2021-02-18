СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ за захоплення Дебальцевого
Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про підозру заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову за злочини при захопленні Дебальцевого та в "Іловайському котлі".
Джерело: Пресслужба ОГП, пресслужба СБУ
Дослівно СБУ: "Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів".
Деталі: Заступника міністра оборони Російської Федерації – начальника Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ, генерал-полковника Андрія Картаполова підозрюють за такими статтями Кримінального кодексу України:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- ведення агресивної війни;
- порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.
У правоохоронних органах встановили, що він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.
Крім того, правоохоронці встановили, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ:
- забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України,
- брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим "зеленим коридором" під надані "гарантії" керівництва РФ,
- забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.
За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачене максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Передісторія:
- Практично відразу ж після підписання Мінських угод 12 лютого 2015 року активізувалися військові дії в районі Дебальцево. Контроль над цим населеним пунктом був стратегічно важливий для бойовиків через залізничний вузол. За офіційними даними, в період з 15 січня по 18 лютого 2015 в боях в районі Дебальцево загинули 110 бійців, 270 отримали поранення, 18 зниклих безвісти, 7 потрапили в полон. Вранці, 18 лютого, українські військові прийняли рішення вийти з міста.
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Влітку 2014 року російські спецназівці вторгалися в Україну, наприкінці серпня того року російські військові оточили українських бійців під Іловайськом.
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Українським частинам висунули вимоги виходу з кільця, але 29 серпня російські бійці розстріляли колони українських військових з важкого озброєння.
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Загинули щонайменше 366 осіб, ще 158 вважаються зниклими безвісти.