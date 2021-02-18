СБУ объявила подозрение заместителю министра обороны РФ за захват Дебальцево

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о подозрении заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову за преступления при захвате Дебальцево и в "Иловайскому котле".

Источник: Пресс-служба ОГП, пресс служба СБУ

Дословно: "Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов".

Детали: Замминистра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Андрея Картаполова подозревают по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ведение агрессивной войны;

нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством.

В правоохранительных органах установили, что он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, правоохранители установили, что в августе 2014 Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины,

участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов у м. Иловайск во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,

обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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