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СБУ объявила подозрение заместителю министра обороны РФ за захват Дебальцево

Четверг, 18 февраля 2021, 15:14

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о подозрении заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову за преступления при захвате Дебальцево и в "Иловайскому котле".

Источник: Пресс-служба ОГП, пресс служба СБУ

Дословно: "Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления - заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов".

Детали: Замминистра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Андрея Картаполова подозревают по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ведение агрессивной войны;
  • нарушение законов и обычаев войны, сопряжены с умышленным убийством.

В правоохранительных органах установили, что он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, правоохранители установили, что в августе 2014 Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

  • обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины,
  • участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов у м. Иловайск во время их выхода так называемым "зеленым коридором" под предоставленные "гарантии" руководства РФ,
  • обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Предыстория:

  • Практически сразу же после подписания Минских соглашений 12 февраля 2015 года активизировались военные действия в районе Дебальцево. Контроль над этим населенным пунктом был стратегически важен для боевиков  из-за железнодорожного узла. По официальным данным, в период с 15 января по 18 февраля 2015 в боях в районе Дебальцево погибли 110 бойцов, 270 получили ранения, 18 пропавших без вести, 7 попали в плен. Утром, 18 февраля, украинские военные приняли решение выйти из города.

  • Летом 2014 года российские спецназовцы вторгались в Украину, в конце августа того года российские военные окружили украинских бойцов под Иловайском.

  • Украинским частям выдвинули требования выхода из кольца, но 29 августа российские бойцы расстреляли колонны украинских военных из тяжелого вооружения.

  • Погибли по меньшей мере 366 человек, еще 158 считаются пропавшими без вести.

Украинская правда
Темы: ИловайскДебальцевоРосcияСБУОфис генпрокурора


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