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"Укрпошта" і Міноборони посварилися через марки, які мали випустити 23 лютого

Четвер, 18 лютого 2021, 14:40
Укрпошта і Міноборони посварилися через марки, які мали випустити 23 лютого

"Укрпошта" вирішила 23 лютого запустити марку, присвячену українській армії, але в Міноборони висловили протест проти цього.

Джерело: Повідомлення гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Facebook, заява Міноборони України

Деталі: Міноборони заявляє, що 23 лютого не може бути днем презентації поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська", оскільки 23 лютого "держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії".

У відомстві заявили, що дата презентації не була погоджена. Міноборони запропонувало для презентації 14 березня - День українського добровольця.

Водночас гендиректор "Укрпошти" Смілянський написав, що компанія спеціально обрала 23 лютого, що показати Росії, що українська армія змінилася. Він запропонував у Facebook проголосувати "за" чи "проти" презентації марок 23 лютого і оголосити результати до вечора.

Пряма мова Смілянського: "Укрпошта за цей тиждень випускає 2 марки. 1 – присвячена героям Небесної Сотні і вона вийде вже завтра. 2 – присвячена Української Армії і показує її нову форму. Обидва випуски були доступні на сайті.

Питання – скільки медіа згадали про першу марку? Відповідь – 0. Бо немає зради немає уваги.

Розуміючи що це прикрий факт, але дзеркало є дзеркало, я вирішив призначити запуск другої марки на 23 лютого. Чому?

1) Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які я впевнений показали б цю марку.

2) Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів що запуск в будь яку іншу дату буде непомічений (дивись вище приклад Небесної Сотні).

Експеримент вдався на 100%. Тролінг на жаль зрозуміли не всі ;( Сьогодні мені вже закидали купу постів, що зрадник, що я підігрую Росії, що я мега зелений і т.п.

Але я досяг мети – і увага до випуску марок, присвячених і нашій армії і Небесній Сотні буде.

Тож питання Вам, враховуючи все що я написав – переносити запуск марки з 23 лютого чи залишати? Пишіть в коментарях. Обіцяю до вечора прийняти рішення та всім розповісти".

Передісторія:

В 2014 році тодішній президент Петро Порошенко зробив 14 жовтня Днем захисника України.

Українська правда

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Теми: поштаМіноборони
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