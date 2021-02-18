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"Укрпочта" и Минобороны поссорились из-за марок, которые должны были выпустить 23 февраля

Четверг, 18 февраля 2021, 14:40
Укрпочта и Минобороны поссорились из-за марок, которые должны были выпустить 23 февраля

"Укрпочта" решила 23 февраля запустить марку, посвященную украинской армии, но в Минобороны выразили протест против этого.

Источник: Сообщение гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Facebook, заявление Минобороны Украины

Детали: Минобороны заявляет, что 23 февраля не может быть днем ​​презентации почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", поскольку 23 февраля "государство-агрессор РФ, ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России".

В ведомстве заявили, что дата презентации не была согласована. Минобороны предложило для презентации 14 марта - День украинского добровольца.

В то же время гендиректор "Укрпочты" Смоленской написал, что компания специально выбрала 23 февраля, чтобы показать России, что украинская армия изменилась. Он предложил в Facebook проголосовать "за" или "против" презентации марок 23 февраля и объявить результаты до вечера.

Прямая речь Смелянского: "Укрпочта за эту неделю выпускает 2 марки. 1 - посвящена героям Небесной Сотни и она выйдет уже завтра. 2 - посвящена Украинской Армии и показывает ее новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте.

Вопрос - сколько медиа вспомнили о первой марку? Ответ - 0. Потому что нет предательства нет внимания.

Понимая это досадный факт, но зеркало является зеркало, я решил назначить запуск второй марки на 23 февраля. Почему?

1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И так - это тонкий троллинг соседей, которые я уверен показали бы эту марку.

2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал что запуск в любую другую дату будет незамечен (см выше пример Небесной Сотни).

Эксперимент удался на 100%. Троллинг к сожалению поняли не все (Сегодня мне уже забросали кучу постов, предатель, я подыгрываю России, я мега зеленый и т.п.

Но я достиг цели - и внимание к выпуску марок, посвященных и нашей армии и Небесной Сотни будет.

Поэтому вопрос Вам, учитывая все что я написал - переносить запуск марки с 23 февраля или оставлять? Пишите в комментариях. Обещаю к вечеру принять решение и всем рассказать".

Предыстория:

В 2014 году тогдашний президент Петр Порошенко сделал 14 октября днем защитника Украины.

Украинская правда

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Темы: почтаМинобороны
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