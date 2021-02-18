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ДБР заявляє, що в Міноборони закупляли непридатні апарати ШВЛ

Четвер, 18 лютого 2021, 17:10
ДБР заявляє, що в Міноборони закупляли непридатні апарати ШВЛ

Державне бюро розслідувань викрило службових осіб Міноборони на закупівлі для Збройних сил України апаратів штучної вентиляції легень, які не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації.

Джерело: Пресслужба ДБР

Деталі: Оперативні працівники ДБР отримали інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України закупили апаратів штучної вентиляції легень на загальну суму 11 млн грн., які не відповідали вимогам.

16 лютого 2020 року слідчі ДБР провели обшуки за місцем роботи і проживання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі проводять необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.

 

Українська правда
Теми: ДБРМіноборонимедицина
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