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ГБР заявляет, что в Минобороны закупали непригодные аппараты ИВЛ

Четверг, 18 февраля 2021, 17:10
ГБР заявляет, что в Минобороны закупали непригодные аппараты ИВЛ

Государственное бюро расследований разоблачило должностных лиц Минобороны на закупке для Вооруженных сил Украины аппаратов искусственной вентиляции легких, не соответствующих медико-техническим требованиям тендерной документации.

Источник: Пресс-служба ГБР

Детали: Оперативные работники ГБР получили информацию, что в мае 2020 году в Министерстве обороны Украины закупили аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн., которые не соответствовали требованиям.

16 февраля 2020 следователи ГБР провели обыски по месту работы и жительства фигурантов на территории города Киева, в ходе которых изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Сейчас проводят необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

 

Украинская правда
Темы: ГБРМиноборонымедицина
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