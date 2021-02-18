Вакцини Pfizer надійдуть в Україну в лютому або на початку березня – ЮНІСЕФ

Вакцину для профілактики COVID-19 від компанії Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого – на початку березня.

Джерело: керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Славуцького: "Наразі тривають переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня.

Вакцину в Україну від виробника постачатиме ЮНІСЕФ. У Борисполі в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія, потужності якої дають змогу прийняти ту кількість вакцини, яку поставлять. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз - 96 або 102 (16 або 17 флаконів)".

Нагадаємо: Вакцинація мала початися 15-16 лютого двома вакцинами – в Україні мали бути 117 тисяч доз Pfizer та 1 млн доз AstraZeneca.

В Україні сформовано 600 мобільних груп, які будуть займатися вакцинацією населення, а також вже відпрацьована логістика їхнього пересування країною.

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців.

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