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Вакцины Pfizer поступят в Украину в феврале или в начале марта – ЮНИСЕФ

Четверг, 18 февраля 2021, 16:55
Вакцины Pfizer поступят в Украину в феврале или в начале марта – ЮНИСЕФ

Вакцину для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.

Источник: руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Славуцкого: "Сейчас продолжаются переговоры по документации, один документ, на который Украина еще ждет. Но, по предварительной информации, вакцина Pfizer приедет в конце февраля или в начале марта.

Вакцину в Украине от производителя будут поставлять ЮНИСЕФ. В Борисполе в любое время суток вакцину сможет забрать логистическая компания, мощности которой позволяют принять то количество вакцины, которое поставят. Далее эти вакцины будут перемещаться на центральный склад компании, после чего будут поставляться в регионы в лотках с сухим льдом. В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневную количество доз - 96 или 102 (16 или 17 флаконов)".

Напомним: Вакцинация должна была начаться 15-16 февраля двумя вакцинами - в Украине должны были быть 117 тысяч доз Pfizer и 1 млн доз AstraZeneca.

В Украине сформированы 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения, а также уже отработана логистика их передвижения по стране.

В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияМинздравкоронавирус
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