Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Польщі назвали умову вакцинації українців, які перебувають на її території

Четвер, 18 лютого 2021, 20:49

Громадяни України, які легально перебувають у Польщі, зможуть вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо не мали медичного страхування.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Польщі у відповідь на запит "Укрінформу", пише "Європейська правда".

"Іноземці з третіх країн (з-за меж ЄС), які легально перебувають на території Польщі (наприклад, мають карту тимчасового і постійного перебування), будуть вакцинуватися на тих же умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які не застраховані, також будуть щеплювати за бюджетні кошти", - йдеться у повідомленні. 

Щеплення для іноземців плануються на останньому, третьому етапі вакцинації, коли завершиться вакцинація дорослого населення-громадян Польщі. 

За даними Управління з питань іноземців, на січень 2021 року карту тимчасового і постійного перебування мали близько 244 200 українців.

Як повідомлялося раніше, станом на початок цього тижня у Польщі вакцину від коронавірусу отримали майже 1,5 млн людей, з них понад 600 тисяч - у тому числі другу дозу.  



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 18 лютого: нові карантинні обмеження, придбання "Прямого" Порошенком

У Польщі назвали умову вакцинації українців, які перебувають на її території

Порошенко офіційно "переписав" на себе "Прямий". Каже, щоб Зеленський не закрив

Школярки в Умані наковталися пігулок, щоб привернути до себе увагу – поліція

Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекались рішень від України

Обвинувачений в роботі на ФСБ Краснов хоче покарати ексадвоката: "Завадив отримати УБД"

Усі новини...
Останні новини
22:31
Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на держпосади
22:07
Новини 18 лютого: провадження по "Нафтогазу", "Роттердам+", "євробляхи"
21:50
Кількість українців скоротилася майже на третину мільйона
21:29
Завод "Більшовик" можуть приватизувати у червні – Фонд держмайна
21:18
На Прикарпатті вважають, що спалаху коронавірусу посприяли колядки і весілля
21:17
Марсохід NASA подолав 99.9% шляху до Червоної планети
21:16
Новини 18 лютого: нові карантинні обмеження, придбання "Прямого" Порошенком
21:04
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара
20:49
У Польщі назвали умову вакцинації українців, які перебувають на її території
20:32
Зеленський про законопроєкт щодо розмитнення "євроблях": Це розумний компроміс
Усі новини...