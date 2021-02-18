У Польщі назвали умову вакцинації українців, які перебувають на її території

Громадяни України, які легально перебувають у Польщі, зможуть вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо не мали медичного страхування.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я Польщі у відповідь на запит "Укрінформу", пише "Європейська правда".

"Іноземці з третіх країн (з-за меж ЄС), які легально перебувають на території Польщі (наприклад, мають карту тимчасового і постійного перебування), будуть вакцинуватися на тих же умовах, що й громадяни Польщі. Це означає, що іноземців, які не застраховані, також будуть щеплювати за бюджетні кошти", - йдеться у повідомленні.

Щеплення для іноземців плануються на останньому, третьому етапі вакцинації, коли завершиться вакцинація дорослого населення-громадян Польщі.

За даними Управління з питань іноземців, на січень 2021 року карту тимчасового і постійного перебування мали близько 244 200 українців.

Як повідомлялося раніше, станом на початок цього тижня у Польщі вакцину від коронавірусу отримали майже 1,5 млн людей, з них понад 600 тисяч - у тому числі другу дозу.