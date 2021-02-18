В Польше назвали условие вакцинации украинцев, которые находятся в стране

Граждане Украины, которые легально находятся в Польше, смогут вакцинироваться от коронавируса, даже если не имеют медицинской страховки.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Польши в ответ на запрос "Укринформа", пишет "Европейская правда".

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, у них есть карта временного и постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши. Это означает, что иностранцев, которые являются незастрахованным, также будут прививать за счет бюджета страны", - говорится в сообщении.

Прививки для иностранцев планируются на последнем, третьем этапе вакцинации, когда завершится вакцинация взрослого населения-граждан Польши.

По данным Управления по вопросам иностранцев, на январь 2021 карту временного и постоянного пребывания имели около 244 200 украинцев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на начало этой недели в Польше вакцину от коронавируса получили почти 1,5 млн человек, из них более 600 тысяч - в том числе вторую дозу.