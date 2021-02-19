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Нова соцмережа Clubhouse всього за пів місяця зібрала 4,5 млн учасників

П'ятниця, 19 лютого 2021, 08:39
Нова соцмережа Clubhouse всього за пів місяця зібрала 4,5 млн учасників

Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. За пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.

Джерело: дані аналітичної компанії App Annie

Деталі: Незважаючи на те, що соцмережа доступна тільки за запрошеннями, з 1 по 16 лютого кількість її учасників зросла з 3,5 мільйона до 8,1. Все більше на неї звертають увагу мешканці Великої Британії, Німеччини, Японії, Бразилії та Туреччини.

На думку авторів дослідження, причиною такої популярності могла стати поява в аудіочаті таких знаменитостей, як Ілон Маск і Марк Цукерберг.

Аналітики повідомляють, що на тлі ажіотажу навколо Clubhouse соцмережа Facebook також почала розробку сервісу аудіоспілкування.

 

Як повідомляє видання AIN.ua з посиланням на дані сервісу Sensor Tower, станом на 16 лютого в Україні аудіосервіс встановили 77 тисяч раз. Основна маса завантажень припала на період з 8 по 16 лютого.

Нагадаємо: Clubhouse створили у 2020 році двоє американських підприємців Пол Девіс та Рохан Сет. Приєднатися до мережи можна тільки за персональним запрошенням від користувача, який уже в ній. У Clubhouse спілкуються виключно голосом.

Українська правда

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Теми: соцмережітехнологіїсвіт
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