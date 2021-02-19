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Новая соцсеть Clubhouse всего за полмесяца собрала 4,5 млн участников

Пятница, 19 февраля 2021, 08:39
Новая соцсеть Clubhouse всего за полмесяца собрала 4,5 млн участников

Новая социальная сеть аудиообщения Clubhouse стремительно набирает популярность в мире. За полмесяца количество ее пользователей выросло в 2 с лишним раза, достигнув 8,1 миллиона.

Источник: данные аналитической компании App Annie

Детали: Несмотря на то, что соцсеть доступна только по приглашениям, с 1 по 16 февраля количество ее участников выросло с 3,5 миллионов до 8,1. Все больше на нее обращают внимание жители Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

По мнению авторов исследования, причиной такой популярности могло стать появление в аудиочате таких знаменитостей, как Илон Маск и Марк Цукерберг.

Аналитики сообщают, что на фоне ажиотажа вокруг Clubhouse соцсеть Facebook тоже начала разработку сервиса аудиообщения.

 

Как сообщает издание AIN.ua со ссылкой на данные сервиса Sensor Tower, по состоянию на 16 февраля в Украине аудиосервис установили 77 тысяч раз. Основная масса загрузок пришлась на период с 8 по 16 февраля.

Напомним: Clubhouse создали в 2020 году два американских предпринимателя Пол Дэвис и Рохан Сет. Присоединиться к сети можно только по персональному приглашению от пользователя, который уже в ней. В Clubhouse общаются исключительно в голосовом режиме.

Украинская правда

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Темы: соцсетитехнологиимир
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