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Грузія готується відкритись для українських туристів - джерела

П'ятниця, 19 лютого 2021, 12:43

Грузія готується пом’якшити коронавірусні правила в’їзду, щоб допускати українських туристів. 

Про це "Європейській правді" стало відомо із власних джерел, деталі - у статті "ЄвроПравди".

"Грузинський уряд планує запровадити окремі правила, які дозволять в’їзд також нашим громадянам. Є навіть сподівання, що це станеться вже в березні", - йдеться у статті. 

За даними джерел "ЄвроПравди", в Грузії розглядають можливості відкриття кордонів і для українців за умови надання негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Як відомо, вже зараз аеропорт Тбілісі відкрили для громадян кількох найбезпечніших країн ЄС, а також для всіх іноземців, вакцинованих від COVID-19, у тому числі "Спутником V", яким роблять щеплення в РФ.

"Ситуація, за якої Грузія буде пускати росіян, але не пускатиме українців, виглядатиме неправильно", - заявив "ЄвроПравді" співрозмовник, близький до урядових кіл.

Тож якщо в Грузії не буде різкого стрибка захворюваності, грузинський уряд планує розглянути питання допуску українців у березні. 

Грузія зберігала кордони закритими весь минулий рік, намагаючись уберегтися від пандемії. Для країни, де частка доходів від туризму лише за офіційними даними сягає майже 20% ВВП, ця помилка була болючою, і повторювати її там не планують, йдеться у матеріалі "ЄП".

Читайте статтю із серії публікацій "ЄвроПравди" про майбутнє подорожей за часів пандемії: "Від Грузії до Мальдів: куди пускатимуть українців без вакцин у 2021 році".

Теми: Грузіятуризмкоронавірус


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