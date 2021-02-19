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Грузия готовится открыться для украинских туристов - источники

Пятница, 19 февраля 2021, 11:43
Грузия готовится открыться для украинских туристов - источники

Грузия готовится смягчить коронавирусные правила въезда, чтобы впускать украинских туристов.

Об этом "Европейской правде" стало известно из собственных источников, детали - в статье "ЕвроПравды".

"Грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд также нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", - говорится в статье.

По данным источников "ЕвроПравды", в Грузии рассматривают возможности открытия границ и для украинцев при условии предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Как известно, уже сейчас аэропорт Тбилиси открыли для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС, а также для всех иностранцев, вакцинированных от COVID-19, в том числе "Спутником V", которым делают прививки в РФ.

"Ситуация, при которой Грузия будет пускать россиян, но не пускать украинцев, будет выглядеть неправильно", - заявил "ЕвроПравде" источник, близкий к правительственным кругам.

Так, если в Грузии не будет резкого скачка заболеваемости, грузинское правительство планирует рассмотреть вопрос допуска украинцев в марте.

Грузия сохраняла границы закрытыми весь прошлый год, пытаясь уберечься от пандемии. Для страны, где доля доходов от туризма только по официальным данным достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной, и повторять ее там не планируют, говорится в материале "ЕП".

Читайте статью из серии публикаций "ЕвроПравды" о будущем путешествий во времена пандемии: "От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году".

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Темы: Грузиятуризмкоронавирус
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