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У рейтингу 3 партії істотно відірвалися від решти

П'ятниця, 19 лютого 2021, 16:37

За результатами опитування КМІС і центру "Социс", якби вибори до Верховної Ради відбувалися у найближчий час, то подолали б 5% бар’єр 6 партій, а лідирує "Європейська солідарність" - 19,2%.

Джерело: результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології і центру "Социс", проведеного 11-16 лютого

Деталі: Лідером опитування виявилася "Євросолідарність", нардепом якої є попередній президента Петро Порошенко. За партію готові проголосувати 19,2% виборців, які визначилися із вибором.

Наступні у рейтингу "Опозиційна платформа – За життя" - 17,6% та "Слуга народу" - 17,2%.

Також долають 5% барєр – БО "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%.

Крім того, з урахуванням похибки, потрапити у Раду можуть радикальна партія Олега Ляшка – 4,8% та "Свобода" - 3,4%.

 

Опитування проводилося 11-16 лютого методом телефонного інтерв’ю CATI.

По всій території України окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей СОЦИС та КМІС опитали 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів.

Статистична похибка вибірки +/–1,8%.

Українська правда
Теми: Слуга народурейтингопитуванняпартіїЄвропейська солідарність


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