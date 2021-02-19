В рейтинге 3 партии существенно оторвались от остальных

По результатам опроса КМИС и центра "Социс", если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то преодолели бы 5% барьер 6 партий, а лидирует "Европейская солидарность" - 19,2%.

Источник: результаты социологического опроса Киевского международного института социологии и центра "Социс", проведенного 11-16 февраля

Детали: Лидером опроса оказалась "Евросолидарность", нардепом которой является предыдущий президента Петр Порошенко. За партию готовы проголосовать 19,2% избирателей, которые определились с выбором.

Следующие в рейтинге "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,6% и "Слуга народа" - 17,2%.

Также преодолевают 5% барьер - ВО "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 8,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%.

Кроме того, с учетом погрешности, попасть в Раду могут радикальная партия Олега Ляшко - 4,8% и "Свобода" - 3,4%.

Опрос проводился 11-16 февраля методом телефонного интервью CATI.

По всей территории Украины кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей СОЦИС и КМИС опросили 3000 респондентов - по 1500 каждый из центров.

Статистическая погрешность выборки +/- 1,8%.