Кацуба після розмови із Зеленським захотів повернутися до України

Ексзаступник голови "Нафтогазу" Олександр Кацуба заявив, що поспілкувався із президентом Володимиром Зеленським і хоче повернутися до України, щоб "відкрити декілька нових ІТ-проєктів".

Джерело: Кацуба у Facebook

Пряма мова Кацуби: "Довго думав що написати, але після зустрічі з Володимиром Зеленським я заново повірив в Україну й з'явилося величезне бажання повернутися додому на Батьківщину і відкрити ще пару нових ІТ-проєктів саме в Україні.

Повірте мені, він дуже крутий! Ось побачите, буде у нас порядок в країні".

Деталі: Після закриття справи проти нього Кацуба останні роки проживає в Європі.

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