Кацуба після розмови із Зеленським захотів повернутися до України
П'ятниця, 19 лютого 2021, 18:03
Ексзаступник голови "Нафтогазу" Олександр Кацуба заявив, що поспілкувався із президентом Володимиром Зеленським і хоче повернутися до України, щоб "відкрити декілька нових ІТ-проєктів".
Джерело: Кацуба у Facebook
Пряма мова Кацуби: "Довго думав що написати, але після зустрічі з Володимиром Зеленським я заново повірив в Україну й з'явилося величезне бажання повернутися додому на Батьківщину і відкрити ще пару нових ІТ-проєктів саме в Україні.
Повірте мені, він дуже крутий! Ось побачите, буде у нас порядок в країні".
Деталі: Після закриття справи проти нього Кацуба останні роки проживає в Європі.
Нагадаємо:
- 17 червня 2016 року слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із "клану Кацуб" Олександра – сина нардепа Володимира Кацуби.
- Будучи главою "Чорноморнафтогазу", він підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка", але затримали його у "бензинової" справі Сергія Курченка.
- За версією слідства, Кацуба-молодший після свого переходу із "Чорноморнафтогазу" на посаду заступника глави "Нафтогазу" допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.
- 15 лютого 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством і відшкодував державі 100 мільйонів гривень збитків.
- У березні 2017 року Кацуба вийшов із Лук’янівського слідчого ізолятора у Києві.
- Частина донорів "Партії Шарія" має або мала стосунок до підприємств з бізнес-орбіти Кацуб. Про це заявляє рух "Чесно" з посиланням на фінансові звіти партії.
Українська правда