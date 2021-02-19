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Кацуба після розмови із Зеленським захотів повернутися до України

П'ятниця, 19 лютого 2021, 17:03
Кацуба після розмови із Зеленським захотів повернутися до України

Ексзаступник голови "Нафтогазу" Олександр Кацуба заявив, що поспілкувався із президентом Володимиром Зеленським і хоче повернутися до України, щоб "відкрити декілька нових ІТ-проєктів".

Джерело: Кацуба у Facebook

Пряма мова Кацуби: "Довго думав що написати, але після зустрічі з Володимиром Зеленським я заново повірив в Україну й з'явилося величезне бажання повернутися додому на Батьківщину і відкрити ще пару нових ІТ-проєктів саме в Україні.

Повірте мені, він дуже крутий!  Ось побачите, буде у нас порядок в країні".

Деталі: Після закриття справи проти нього Кацуба останні роки проживає в Європі.

Нагадаємо:

  • 17 червня 2016 року слідчі ГПУ затримали, а 18 червня суд арештував на два місяці молодшого брата із "клану Кацуб" Олександра – сина нардепа Володимира Кацуби.
  • Будучи главою "Чорноморнафтогазу", він підписував документи на закупівлю скандальних "вишок Бойка", але затримали його у "бензинової" справі Сергія Курченка.
  • За версією слідства, Кацуба-молодший після свого переходу із "Чорноморнафтогазу" на посаду заступника глави "Нафтогазу" допоміг компанії Курченка "Газ України 2020" вкрасти у державного холдингу бензину на 500 мільйонів гривень.
  • 15 лютого 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством і відшкодував державі 100 мільйонів гривень збитків.
  • У березні 2017 року Кацуба вийшов із Лук’янівського слідчого ізолятора у Києві.
  • Частина донорів "Партії Шарія" має або мала стосунок до підприємств з бізнес-орбіти Кацуб. Про це заявляє рух "Чесно" з посиланням на фінансові звіти партії.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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