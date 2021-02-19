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Кацуба после разговора с Зеленским захотел вернуться в Украину

Пятница, 19 февраля 2021, 17:03
Кацуба после разговора с Зеленским захотел вернуться в Украину

Экс-заместитель главы "Нафтогаза" Александр Кацуба заявил, что пообщался с президентом Владимиром Зеленским и хочет вернуться в Украину, чтобы "открыть несколько новых ИТ-проектов".

Источник: Кацуба в Facebook

Прямая речь Кацубы: "Долго думал что написать, но после встречи с Владимиром Зеленским я заново поверил в Украину и появилось огромное желание вернуться домой на Родину и открыть еще пару новых ИТ-проектов именно в Украине.

Поверьте мне, он очень крутой!  Вот увидите, будет у нас порядок в стране".

Детали: После закрытия дела против него Кацуба последние годы проживает в Европе.

Напомним:

  • Как известно 17 июня 2016 года следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал на два месяца младшего брата из печально известного клана Кацуба Александра.
  • Будучи главой "Черноморнефтегаза", он подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко", но задержали его по "бензиновому" делу Сергея Курченко.
  • По версии следствия, Кацуба-младший после своего перехода из "Черноморнефтегаза" на должность заместителя главы "Нафтогаза" помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государственного холдинга бензина на 500 миллионов гривен.
  • 15 февраля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба пошел на сотрудничество со следствием и возместил государству 100 миллионов гривен убытков.
  • В марте 2017 года Кацуба вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.
  • Часть доноров "Партии Шария" имеет или имела отношение к предприятиям с бизнес-орбиты Кацуба. Об этом заявляет движение "Чесно" со ссылкой на финансовые отчеты партии.

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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