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Кацуба после разговора с Зеленским захотел вернуться в Украину

Пятница, 19 февраля 2021, 18:03

Экс-заместитель главы "Нафтогаза" Александр Кацуба заявил, что пообщался с президентом Владимиром Зеленским и хочет вернуться в Украину, чтобы "открыть несколько новых ИТ-проектов".

Источник: Кацуба в Facebook

Прямая речь Кацубы: "Долго думал что написать, но после встречи с Владимиром Зеленским я заново поверил в Украину и появилось огромное желание вернуться домой на Родину и открыть еще пару новых ИТ-проектов именно в Украине.

Поверьте мне, он очень крутой!  Вот увидите, будет у нас порядок в стране".

Детали: После закрытия дела против него Кацуба последние годы проживает в Европе.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Зеленский


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