Кацуба после разговора с Зеленским захотел вернуться в Украину
Пятница, 19 февраля 2021, 17:03
Экс-заместитель главы "Нафтогаза" Александр Кацуба заявил, что пообщался с президентом Владимиром Зеленским и хочет вернуться в Украину, чтобы "открыть несколько новых ИТ-проектов".
Источник: Кацуба в Facebook
Прямая речь Кацубы: "Долго думал что написать, но после встречи с Владимиром Зеленским я заново поверил в Украину и появилось огромное желание вернуться домой на Родину и открыть еще пару новых ИТ-проектов именно в Украине.
Поверьте мне, он очень крутой! Вот увидите, будет у нас порядок в стране".
Детали: После закрытия дела против него Кацуба последние годы проживает в Европе.
Напомним:
- Как известно 17 июня 2016 года следователи ГПУ задержали, а 18 июня суд арестовал на два месяца младшего брата из печально известного клана Кацуба Александра.
- Будучи главой "Черноморнефтегаза", он подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко", но задержали его по "бензиновому" делу Сергея Курченко.
- По версии следствия, Кацуба-младший после своего перехода из "Черноморнефтегаза" на должность заместителя главы "Нафтогаза" помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государственного холдинга бензина на 500 миллионов гривен.
- 15 февраля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба пошел на сотрудничество со следствием и возместил государству 100 миллионов гривен убытков.
- В марте 2017 года Кацуба вышел из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.
- Часть доноров "Партии Шария" имеет или имела отношение к предприятиям с бизнес-орбиты Кацуба. Об этом заявляет движение "Чесно" со ссылкой на финансовые отчеты партии.
Украинская правда