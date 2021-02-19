Кацуба после разговора с Зеленским захотел вернуться в Украину

Экс-заместитель главы "Нафтогаза" Александр Кацуба заявил, что пообщался с президентом Владимиром Зеленским и хочет вернуться в Украину, чтобы "открыть несколько новых ИТ-проектов".

Источник: Кацуба в Facebook

Прямая речь Кацубы: "Долго думал что написать, но после встречи с Владимиром Зеленским я заново поверил в Украину и появилось огромное желание вернуться домой на Родину и открыть еще пару новых ИТ-проектов именно в Украине.

Поверьте мне, он очень крутой! Вот увидите, будет у нас порядок в стране".

Детали: После закрытия дела против него Кацуба последние годы проживает в Европе.

Напомним: