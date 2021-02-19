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Бойовики обстріляли ЗСУ з гранатометів і мінометів

П'ятниця, 19 лютого 2021, 18:55

З початку доби 19 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Джерело: Пресслужба Міноборони

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру неподалік населеного пункту Зайцеве.

Поблизу Південного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Луганського — з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед ЗСУ немає.

Обстановка в районі проведення ООС контрольована українськими воїнами.

Передісторія:

  • Збройні формування Російської Федерації на Донбасі за добу 18 лютого застосовували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Сили ООС відповідали.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасООС


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