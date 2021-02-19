Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден нагадав про загрозу РФ та необхідність захищати суверенітет України

П'ятниця, 19 лютого 2021, 18:00

Президент США Джо Байден зауважив, що вбачає загрози з боку сучасної Росії для демократичного світу та нагадав, що для Європи та США важливо підтримувати територіальну цілісність України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

Він зазначив, що Кремль намагається атакувати західні демократії та використовує корупцію як зброю, щоб підривати їхні інституції.

"Путін хоче послабити європейський проєкт і союз НАТО, він хоче підірвати трансатлантичну єдність. Тому що Кремлеві значно простіше атакувати й залякувати окрему країну, аніж вести перемовини з сильною та об’єданною трансатлантичною спільнотою. Тому відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України має залишатися життєво важливим питанням для Європи та США", - наголосив Джо Байден.

Він зауважив також, що критичним питанням для колективної безпеки стало втручання Росії у комп’ютерні мережі у США, по всій Європі та у світі.

"Виклики, пов’язані з Росією, відрізняються від тих, що пов’язані з Китаєм, але вони так само реальні. Це не про протиставляння Сходу і Заходу, і не про те, що ми хочемо конфлікту - ми хочемо майбутнього, у якому всі країні будуть мати можливість вільно обирати свій шлях - ,без погроз застосування сили та примусу", - додав Байден.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: