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Байден напомнил об угрозе РФ и необходимости защищать суверенитет Украины

Пятница, 19 февраля 2021, 18:00

Президент США Джо Байден отметил, что видит угрозы со стороны современной России для демократического мира и напомнил, что для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что Кремль пытается атаковать западные демократии и использует коррупцию как оружие, чтобы подрывать их институции.

"Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, он хочет подорвать трансатлантическое единство. Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США", - отметил Джо Байден.

Он отметил также, что критическим вопросом для коллективной безопасности стали вмешательства России в компьютерные сети в США, по всей Европе и в мире.

"Вызовы, связанные с Россией, отличаются от тех, что связаны с Китаем, но они так же реальны. Это не про противопоставления Востока и Запада, и не о том, что мы хотим конфликта - мы хотим будущего, в котором все стране будут иметь возможность свободно выбирать свой путь - без угроз применения силы и принуждения", - добавил Байден.

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