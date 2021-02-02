Суд над Навальним: Біля Мосміськсуду "напакували" в автозаки понад 200 людей
У Москві, біля станції метро "Преображенська площа", яка недалеко від Мосміськсуду, де 2 лютого перебуває опозиціонер Олексій Навальний, поліція почала активно затримувати людей.
Джерело: видання "Проєкт", Фонд боротьби з корупцією, РИА Новости, російський "Інтерфакс", Дождь
Дослівно "Проєкт": "Поліцейські дуже активно затримують людей, оглядають і садять в автозак. Судячи з розмов силовиків, у машині вже 23 людини".
Деталі: Повідомляється, що на очах кореспондента видання в автозак посадили 6 молодих людей. За їхніми словами, вони нічого не скандували.
РИА Новини повідомляють, що будівлю Мосміськсуду по периметру оточили силовики.
Російський "Інтерфакс" відзначає, що поблизу суду вже затримали понад 200 осіб.
2 лютого в Мосміськсуді проходить засідання щодо запобіжного заходу для Навального – ФСВП вимагає замінити йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний.
Що передувало:
- 31 січня в багатьох містах Росії поновилися мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.
- Під час цих акцій затримали рекордну кількість людей – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Затримання часто супроводжувалося побиттям, застосовувалися електрошокери.