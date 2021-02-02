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Суд над Навальним: Біля Мосміськсуду "напакували" в автозаки понад 200 людей

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:27
Фото Дождя

У Москві, біля станції метро "Преображенська площа", яка недалеко від Мосміськсуду, де 2 лютого перебуває опозиціонер Олексій Навальний, поліція почала активно затримувати людей.

Джерело: видання "Проєкт", Фонд боротьби з корупцією, РИА Новости, російський "Інтерфакс", Дождь

Дослівно "Проєкт": "Поліцейські дуже активно затримують людей, оглядають і садять в автозак. Судячи з розмов силовиків, у машині вже 23 людини".

Деталі: Повідомляється, що на очах кореспондента видання в автозак посадили 6 молодих людей. За їхніми словами, вони нічого не скандували. 

 
Фото ДОждя

РИА Новини повідомляють, що будівлю Мосміськсуду по периметру оточили силовики. 

 
Фото ДОждя

Російський "Інтерфакс" відзначає, що поблизу суду вже затримали понад 200 осіб. 

 
Фото ДОждя

2 лютого в Мосміськсуді проходить засідання щодо запобіжного заходу для Навального – ФСВП вимагає замінити йому умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний.

Що передувало:

  • 31 січня в багатьох містах Росії поновилися мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.
  • Під час цих акцій затримали рекордну кількість людей – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Затримання часто супроводжувалося побиттям, застосовувалися електрошокери.

Теми: РосіяНавальнийсуд


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