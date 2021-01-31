У Росії відновилися антиурядові протести

У містах на далекому сході Росії 31 січня люди першими вийшли на акції, аби підтримати арештованого опозиціонера Олексія Навального, повідомляється про більш ніж 200 затриманих.

Джерело: "Медуза", російська служба BBC, Znak

Деталі: Очікується, що в неділю з протестами на вулиці вийдуть жителі понад 142 міст Росії. Ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном.

У Москві влада вжила безпрецедентних заходів: обмежили рух пішоходів, закрили заклади громадського харчування і магазини, а також змінили маршрути руху громадського транспорту і закрили сім станцій метро.

У столиці РФ ще до початку мітингу вже почалися затримання.

В Єкатеринбурзі на акцію вийшло близько двох тисяч людей.

Єкатеринбург, 31 січня

У Санкт-Петербурзі поліція зранку проводить обшуки в активістів як мінімум по шести адресами. У місті також закривають вестибюлі деяких станцій метро.

У Пермі силовики перекривають вулиці. Задіяна в тому числі кінна поліція.

У Челябінську на мітингу силовики проводять жорсткі затримання - висмикують людей з натовпу і б'ють кийками.

В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

У Петербурзі мітингувальники скандують "Путін злодій!"

У Москві біля однієї з центральних станцій метро почалися жорсткі затримання, силовики застосовують силу до протестувальників.

Нагадаємо:

18 січня суд арештував Навального на 30 діб, його звинувачують в ухиленні від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

Це сталося відразу після того, як опозиціонер повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння, в якому підозрюють ФСБ РФ.