Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Російські вчені: "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%

Вівторок, 2 лютого 2021, 15:29
Фото РФПІ

Проміжні результати випробувань показали, що російська вакцина Sputnik V має ефективність 91,6% проти симптоматичного коронавірусу.

Джерело: Guardian з посиланням на результати досліджень і висновки вчених, опубліковані в журналі Lancet, Російський фонд прямих інвестицій

Дослівно РФПІ: "Ефективність "Спутника V" проти коронавірусу склала 91,6% на основі аналізу даних 19 866 добровольців, які отримали першу і другу ін'єкцію вакцини або плацебо, на момент досягнення фінальної контрольної точки – 78 підтверджених випадків захворювання коронавірусом".

Деталі: Ефективність вакцини для 2 144 добровольців у віці старше 60 років склала 91,8% і статистично не відрізнялася від даних, отриманих в групі добровольців 18-60 років.

Відзначається, що з вакцинацією не були пов'язані якісь серйозні побічні ефекти, а більшість зареєстрованих небажаних явищ були помірними, включаючи симптоми грипу, біль в місці ін'єкції і слабкість або зниження енергії.

Загалом у випробуванні вакцини взяли участь понад 20 тисяч осіб.

Вакцину, підтримувану РФПІ, вводять у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом 21 день.

Протягом 21 дня після першої дози було зареєстровано 16 випадків COVID-19 серед 14 964 осіб (0,1%) в групі вакцини і 62 випадки захворювання серед 4 902 осіб (1,3%) у групі плацебо.

Дослідники попередили, що цей аналіз включає лише симптоматичні випадки COVID-19, зазначивши, що необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти вплив вакцини на безсимптомний COVID-19 і на передачу вірусу.

Також повідомляється, що за пацієнтами спостерігали упродовж 48 днів після прийому першої дози, тому довготривалість захисту також ще треба буде вивчати.

Серйозні побічні ефекти були у 68 пацієнтів, з яких 45 перебували у групі плацебо. Відзначається, що ніщо з цього не було пов'язане з вакциною.

Випробування на пізній стадії Sputnik V триває. Всього до дослідження планують залучити не менше 40 000 осіб.

За словами виконавчого директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, в найближчі тижні команда також планує почати випробування одноразової вакцини, яка отримала назву Sputnik V light.

За даними РФПІ, температура зберігання вакцини +2+8 градусів Цельсія. А вартість одного щеплення – менше 10 доларів.

"Спутник V" зареєстрований у 16 країнах: Росії, Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея, Тунісі та Вірменії.

Передісторія:

  • За словами Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від COVID "Спутник V", досягає 97%. При цьому станом на 10 січня президент Росії так і не зробив нею щеплення.
  • У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від COVID-19 препаратом "Спутник V", який ще не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.
  • Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоМасштабну пожежу гасять в "Епіцентрі К" на Миколаївщині, затримали палія з сокирою

"Укренерго": Підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ наразі немає

У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"

У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Усі новини...
Росія
Кулеба попросив ЄС запровадити проти РФ новий санкційний механізм
Росія тримає за ґратами 109 українських політв'язнів
Шеф дипломатії ЄС перед візитом у Москву поговорив з Кулебою
Останні новини
16:10
Снайпер бойовиків застрелив українського військового
15:53
Шмигаль не прийшов на зустріч з Разумковим і главами фракцій щодо тарифів – нардеп
15:33
Кулеба попросив ЄС запровадити проти РФ новий санкційний механізм
15:30
Рада ухвалила законопроєкт щодо вагового контролю вантажівок у першому читанні
15:29
Російські вчені: "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%
15:18
Янукович знову кличе прокурорів і ДБР до себе в РФ
15:17
Герус: Україна потребує імпорту електроенергії для проходження морозів у лютому
15:16
Шкарлет скаржиться, що від його імені хтось обманює людей
15:11
фотоРада посилила покарання за перешкоджання журналістам
15:07
Вода для Криму: у "Роскосмосі" підготували макет опріснювального заводу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!