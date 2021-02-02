Російські вчені: "Спутник V" ефективний проти симптоматичного COVID на 91,6%
Проміжні результати випробувань показали, що російська вакцина Sputnik V має ефективність 91,6% проти симптоматичного коронавірусу.
Джерело: Guardian з посиланням на результати досліджень і висновки вчених, опубліковані в журналі Lancet, Російський фонд прямих інвестицій
Дослівно РФПІ: "Ефективність "Спутника V" проти коронавірусу склала 91,6% на основі аналізу даних 19 866 добровольців, які отримали першу і другу ін'єкцію вакцини або плацебо, на момент досягнення фінальної контрольної точки – 78 підтверджених випадків захворювання коронавірусом".
Деталі: Ефективність вакцини для 2 144 добровольців у віці старше 60 років склала 91,8% і статистично не відрізнялася від даних, отриманих в групі добровольців 18-60 років.
Відзначається, що з вакцинацією не були пов'язані якісь серйозні побічні ефекти, а більшість зареєстрованих небажаних явищ були помірними, включаючи симптоми грипу, біль в місці ін'єкції і слабкість або зниження енергії.
Загалом у випробуванні вакцини взяли участь понад 20 тисяч осіб.
Вакцину, підтримувану РФПІ, вводять у вигляді двох ін'єкцій з інтервалом 21 день.
Протягом 21 дня після першої дози було зареєстровано 16 випадків COVID-19 серед 14 964 осіб (0,1%) в групі вакцини і 62 випадки захворювання серед 4 902 осіб (1,3%) у групі плацебо.
Дослідники попередили, що цей аналіз включає лише симптоматичні випадки COVID-19, зазначивши, що необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти вплив вакцини на безсимптомний COVID-19 і на передачу вірусу.
Також повідомляється, що за пацієнтами спостерігали упродовж 48 днів після прийому першої дози, тому довготривалість захисту також ще треба буде вивчати.
Серйозні побічні ефекти були у 68 пацієнтів, з яких 45 перебували у групі плацебо. Відзначається, що ніщо з цього не було пов'язане з вакциною.
Випробування на пізній стадії Sputnik V триває. Всього до дослідження планують залучити не менше 40 000 осіб.
За словами виконавчого директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, в найближчі тижні команда також планує почати випробування одноразової вакцини, яка отримала назву Sputnik V light.
За даними РФПІ, температура зберігання вакцини +2+8 градусів Цельсія. А вартість одного щеплення – менше 10 доларів.
"Спутник V" зареєстрований у 16 країнах: Росії, Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея, Тунісі та Вірменії.
Передісторія:
- За словами Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від COVID "Спутник V", досягає 97%. При цьому станом на 10 січня президент Росії так і не зробив нею щеплення.
- У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від COVID-19 препаратом "Спутник V", який ще не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.
- Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.