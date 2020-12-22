Росіяни поскаржилися на побічні ефекти від вакцини "Супутник V"
Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Супутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.
Джерело: видання "Медуза", журналісти якого поспілкувалися зі щепленими людьми
Деталі: Вакцинація проти коронавірусу в Росії почалася 5 грудня. У більшості регіонів зробити щеплення можуть тільки лікарі, вчителі та інші групи ризику. Але як мінімум у Москві і Підмосков'ї вже зараз вакцинуватися може практично будь-хто. Однак, зазначається, що охочих небагато.
За словами заступника гендиректора клінінгової компанії, 36-річного Василя, він вирішив зробити щеплення відразу ж, як тільки дізнався про надходження перших вакцин в поліклініку. Нічого спеціально про вакцину не вивчав, чув краєм вуха по телевізору, що її винайшли російські вчені.
Він розповів, що через кілька годин після щеплення почало "ламати" ноги і очі – навіть дивитися було боляче, особливо в сторони, пізніше почало морозити і трясти, піднялася температура до 38,6 градуса.
За словами Василя, 8 днів у нього було відчуття, що він застудився. Чоловік вирішив робити інший укол через 21 день від першої вакцинації.
27-річний співробітник НДУ ВШЕ з Москви Михайло також розповів про побочні ефекти – у нього через кілька годин після щеплення піднялася температура і почала боліти шкіра, як при грипі, боліла поясниця і була сильна втома. Але це, за його словами, тривало недовго, далі він почувався добре. Чоловік планує робити другу вакцину.
Про подібні побочні ефекти – лихоманку, підвищену температуру, ломоту в тілі, головний біль заявили й інші люди, які зробили щеплення російською вакциною "Супутник V".
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Передісторія:
- У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".
- 26 листопада творці російської вакцини "Супутник V" запропонували шведсько-британській компанії AstraZeneca скомбінувати препарати нібито для збільшення ефективності.
- Президент РФ Володимир Путін розпорядився вже з 7 грудня почати масову вакцинацію жителів країни від коронавирусу російським препаратом "Спутнік V".