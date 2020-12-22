Росіяни поскаржилися на побічні ефекти від вакцини "Супутник V"

Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Супутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.

Джерело: видання "Медуза", журналісти якого поспілкувалися зі щепленими людьми

Деталі: Вакцинація проти коронавірусу в Росії почалася 5 грудня. У більшості регіонів зробити щеплення можуть тільки лікарі, вчителі та інші групи ризику. Але як мінімум у Москві і Підмосков'ї вже зараз вакцинуватися може практично будь-хто. Однак, зазначається, що охочих небагато.

За словами заступника гендиректора клінінгової компанії, 36-річного Василя, він вирішив зробити щеплення відразу ж, як тільки дізнався про надходження перших вакцин в поліклініку. Нічого спеціально про вакцину не вивчав, чув краєм вуха по телевізору, що її винайшли російські вчені.

Він розповів, що через кілька годин після щеплення почало "ламати" ноги і очі – навіть дивитися було боляче, особливо в сторони, пізніше почало морозити і трясти, піднялася температура до 38,6 градуса.

За словами Василя, 8 днів у нього було відчуття, що він застудився. Чоловік вирішив робити інший укол через 21 день від першої вакцинації.

27-річний співробітник НДУ ВШЕ з Москви Михайло також розповів про побочні ефекти – у нього через кілька годин після щеплення піднялася температура і почала боліти шкіра, як при грипі, боліла поясниця і була сильна втома. Але це, за його словами, тривало недовго, далі він почувався добре. Чоловік планує робити другу вакцину.

Про подібні побочні ефекти – лихоманку, підвищену температуру, ломоту в тілі, головний біль заявили й інші люди, які зробили щеплення російською вакциною "Супутник V".

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