Путін заявляє, що "Спутник V" ефективний, проте сам досі ним не вакцинувався

За словами лідера РФ Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від Covid "Спутник V", досягає 97%. При цьому станом на 10 січня президент Росії так і не зробив щеплення.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі радіостанції "Говорить Москва"

Деталі: Путін кілька тижнів тому заявив, що російська вакцина "хороша, безпечна і ефективно діюча".

На тлі таких заяв у популярному російському телеграм-каналі з'явилися дані, що президент РФ нібито вакцинувався 5 січня. Цю інформацію 10 січня спростував Пєсков, і завив, що Путін поки не робив щеплення від коронавірусної інфекції.

Пряма мова Пєскова: "Ні. Це не відповідає дійсності. А про вакцинацію він повідомить сам".

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