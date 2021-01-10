Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін заявляє, що "Спутник V" ефективний, проте сам досі ним не вакцинувався

Неділя, 10 січня 2021, 15:25

За словами лідера РФ Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від Covid "Спутник V", досягає 97%. При цьому станом на 10 січня президент Росії так і не зробив щеплення.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі радіостанції "Говорить Москва"

Деталі: Путін кілька тижнів тому заявив, що російська вакцина "хороша, безпечна і ефективно діюча".

На тлі таких заяв у популярному російському телеграм-каналі з'явилися дані, що президент РФ нібито вакцинувався 5 січня. Цю інформацію 10 січня спростував Пєсков, і завив, що Путін поки не робив щеплення від коронавірусної інфекції.

Пряма мова Пєскова: "Ні. Це не відповідає дійсності. А про вакцинацію він повідомить сам".

Нагадаємо:

  • У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від Covid-19 препаратом "Спутник V", який до цього часу не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.
  • Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.
  • Російський журналіст Олексій Пивоваров, який зробив щеплення вакциною "Спутник V", захворів на коронавірус.

Теми: Путінвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню

Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"

оновленоУ ряді регіонів протестують проти підвищення тарифів

"Наступними будете ви": Лукашенко застеріг Росію

Про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще при Януковичі – екс-спецпризначенець

Ймовірне відсторонення Трампа: Пенс може взяти владу в свої руки – CNN

Усі новини...
Путін
Росіяни заплатять другу Путіна ще 200 мільйонів за залізницю до Криму
Путін і Меркель обговорили Донбас і спільне виробництво вакцини
Лукашенко про стосунки з Путіним: Загнали вже намертво в одну команду
Останні новини
21:03
Новини економіки: скасування знижок і референдум щодо продажу землі
20:41
Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука
20:14
Макрон і Путін поговорили перед візитом Пашиняна і Алієва до Москви
20:08
У неділю на Донбасі майже тиша
19:49
Лукашенко: Зла на Зеленського не тримаю, він піддається навчанню
18:46
Посол критикує Берлін за меморіал лише польським жертвам нацизму
18:29
Тернопіль таки дотримуватиметься карантину: "уряд вимагає"
18:09
У Польщі щеплено вже 200 тисяч людей, друга вакцина на підході
17:57
Ковзанки і атракціони у Києві можуть працювати під час карантину
17:40
Українці у грудні купили рекордний обсяг валюти
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!