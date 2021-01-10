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Путін заявляє, що "Спутник V" ефективний, проте сам досі ним не вакцинувався

Неділя, 10 січня 2021, 14:25
Путін заявляє, що Спутник V ефективний, проте сам досі ним не вакцинувався

За словами лідера РФ Володимира Путіна, рівень захисту, яку дає російська вакцина від Covid "Спутник V", досягає 97%. При цьому станом на 10 січня президент Росії так і не зробив щеплення.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі радіостанції "Говорить Москва"

Деталі: Путін кілька тижнів тому заявив, що російська вакцина "хороша, безпечна і ефективно діюча".

На тлі таких заяв у популярному російському телеграм-каналі з'явилися дані, що президент РФ нібито вакцинувався 5 січня. Цю інформацію 10 січня спростував Пєсков, і завив, що Путін поки не робив щеплення від коронавірусної інфекції.

Пряма мова Пєскова: "Ні. Це не відповідає дійсності. А про вакцинацію він повідомить сам".

Нагадаємо:

  • У Росії в кінці грудня розпочалася кампанія вакцинації населення від Covid-19 препаратом "Спутник V", який до цього часу не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.
  • Росіяни, які першими вирішили зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V", поскаржились на побічні ефекти від неї.
  • Російський журналіст Олексій Пивоваров, який зробив щеплення вакциною "Спутник V", захворів на коронавірус.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінвакцинація
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