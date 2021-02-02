Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші
Протягом доби 2 лютого в районі проведення ООС чотири рази зафіксували порушення режиму припинення вогню.
Джерело: Пресслужба Міноборони
Деталі: Біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік населеного пункту Шуми збройні формування РФ вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець, його не вдалося врятувати.
Також російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.
Передісторія:
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