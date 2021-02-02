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Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші

Вівторок, 2 лютого 2021, 17:08
Бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші

Протягом доби 2 лютого в районі проведення ООС чотири рази зафіксували порушення режиму припинення вогню.

Джерело: Пресслужба Міноборони

Деталі: Біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Шуми збройні формування РФ вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець, його не вдалося врятувати.

Також російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Передісторія:

  • Снайпер бойовиків застрелив українського військового
  • Бойовики відкривали вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

Українська правда

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Теми: ООСДонбасОРДЛО
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