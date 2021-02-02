Мовний закон: з 2022 штрафуватимуть не лише заклади, а й окремих посадовців

З 16 липня 2022 року за порушення мовного закону в Україні штрафуватимуть не лише заклади, а й конкретних людей – держслужбовців, суддів, офіціантів тощо.

Джерело: коментар керівника юридичного відділу секретаріату мовного омбудсмена Сергія Рябенка УП

Пряма мова Рябенка: "Стаття 188-52 КУпАП (яка передбачає штрафування для конкретних осіб – УП) поки що не запрацювала. Ці санкції можна буде застосовувати лише з 2022 року.

Натомість 57 стаття (про штрафи для суб’єктів господарювання – УП) і 30 (про право на обслуговування українською – УП) працюють вже".

Про штрафи з 2022: "Усе залежатиме від того, з яким саме порушенням ми зіштовхнемось, і яку саме частину статті 188-52 ми будемо застосовувати. Стаття має кілька частин, кожна з них стосується окремої сфери і має свою штрафну санкцію.

Якщо йдеться про порушення вимог закону щодо застосування державної мови під час засідання, зустрічі чи то заходів, які проводяться в певному органі (перша частина статті – УП), то адміністративний штраф буде накладений на того державного службовця чи керівника органу, який допустив таке порушення.

А от четверта частина закону, яка охоплює "інше, ніж визначено в першій-третій частинах", буде стосуватись зокрема і сфери обслуговування – тоді санкція буде застосована до працівника суб’єкту господарювання, який обслуговує населення і який допустив порушення закону".

Деталі: Так з липня 2022 року уповноважений зможе оштрафувати як заклад, у якому сталось порушення мовного закону, так і конкретного працівника цього закладу.

Це вирішуватиме сам уповноважений, з огляду на обставини правопорушення та зібрані докази, додає Рябенко.

Офіціанту порушення мовного закону, у випадку штрафування, обійдеться в 3400-5100 гривень. Держслужбовцю – в 3400-6800 гривень.

Станом на 2 лютого, в Україні не оштрафували ще жоден заклад, оскільки штраф накладається лише після повторного, зафіксованого уповноваженим порушення, впродовж року.

Також секретаріат ще не почав перевіряти звернення та скарги громадян, які надійшли з 16 січня. Усього таких станом на 1 лютого – 407.

Читайте також: "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві

Передісторія: