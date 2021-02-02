Мовний закон: з 2022 штрафуватимуть не лише заклади, а й окремих посадовців
З 16 липня 2022 року за порушення мовного закону в Україні штрафуватимуть не лише заклади, а й конкретних людей – держслужбовців, суддів, офіціантів тощо.
Джерело: коментар керівника юридичного відділу секретаріату мовного омбудсмена Сергія Рябенка УП
Пряма мова Рябенка: "Стаття 188-52 КУпАП (яка передбачає штрафування для конкретних осіб – УП) поки що не запрацювала. Ці санкції можна буде застосовувати лише з 2022 року.
Натомість 57 стаття (про штрафи для суб’єктів господарювання – УП) і 30 (про право на обслуговування українською – УП) працюють вже".
Про штрафи з 2022: "Усе залежатиме від того, з яким саме порушенням ми зіштовхнемось, і яку саме частину статті 188-52 ми будемо застосовувати. Стаття має кілька частин, кожна з них стосується окремої сфери і має свою штрафну санкцію.
Якщо йдеться про порушення вимог закону щодо застосування державної мови під час засідання, зустрічі чи то заходів, які проводяться в певному органі (перша частина статті – УП), то адміністративний штраф буде накладений на того державного службовця чи керівника органу, який допустив таке порушення.
А от четверта частина закону, яка охоплює "інше, ніж визначено в першій-третій частинах", буде стосуватись зокрема і сфери обслуговування – тоді санкція буде застосована до працівника суб’єкту господарювання, який обслуговує населення і який допустив порушення закону".
Деталі: Так з липня 2022 року уповноважений зможе оштрафувати як заклад, у якому сталось порушення мовного закону, так і конкретного працівника цього закладу.
Це вирішуватиме сам уповноважений, з огляду на обставини правопорушення та зібрані докази, додає Рябенко.
Офіціанту порушення мовного закону, у випадку штрафування, обійдеться в 3400-5100 гривень. Держслужбовцю – в 3400-6800 гривень.
Станом на 2 лютого, в Україні не оштрафували ще жоден заклад, оскільки штраф накладається лише після повторного, зафіксованого уповноваженим порушення, впродовж року.
Також секретаріат ще не почав перевіряти звернення та скарги громадян, які надійшли з 16 січня. Усього таких станом на 1 лютого – 407.
Читайте також: "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві
Передісторія:
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- З 16 січня 2021 року вступила в дію 30 стаття мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.