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В Україні набув чинності закон про мову

Вівторок, 16 липня 2019, 01:19
В Україні набув чинності закон про мову

В Україні 16 липня  набуває чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Документ став чинним через два місяці після опублікування його в газеті "Голос України".

Закон закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.

За навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть.

Крім того, закон зобовязує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також державна мова має використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та в інших сферах.

Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

Законом передбачено організацію безкоштовних курсів української мови для дорослих.

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Проте порушень прав громадян на отримання послуг українською мовою в держустановах і визначених законом публічних сферах каратимуться штрафами. Максимальна сума штрафу становитиме 11 тис. 900 грн. Ці норми почнуть діяти через три роки.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Читайте також: "Закон про мову. Спростовуємо страшилки й перебріхування"

Нагадуємо:

  • 25 квітня народні депутати ухвалилизакон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого. За це рішення проголосували 278 парламентарів.

"Українська правда" у Threads

Теми: мова
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