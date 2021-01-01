У січні сфера послуг має повністю перейти на українську

З 16 січня 2021 року стане чинною 30 ст. мовного закону, яка зобов'язує усіх постачальників послуг в Україні комунікувати з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше.

Джерело: закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Деталі: Документ передбачає, що всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів українською мовою.

Це стосується супермаркетів, інтернет-магазинів, кав'ярень, банків, АЗС, аптек тощо.

Виробників та продавців в Україні зобов'язують надавати споживачам інформацію про товари, роботи чи послуги державною мовою. Але така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.

При цьому лише на прохання клієнта надавач послуг чи продавець можуть здійснити обслуговування іншою мовою.

Дослівно Закон: "На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін".

Додатково: У разі порушень з боку працівників сфери послуг або компаній кожен громадянин зможе звернутися до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

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