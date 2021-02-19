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Perseverance надіслав на Землю нові вражаючі фото Марсу

П'ятниця, 19 лютого 2021, 23:02
Perseverance надіслав на Землю нові вражаючі фото Марсу

Марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який добу тому здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю нові фото поверхні Червоної планети.

Джерело: Twitter-аккаунт марсохода Perseverance

Деталі: Станом на 20:50 19 лютого Perseverance надіслав вже 5 фото.

 
Ровер надіслав фото свого колеса з вдосконаленим малюнком протектора
 
Попередній марсохід NASA Curiosity, який досі підтримує зв'язок з агентством, мав деякі проблеми з колесами
 
Момент посадки Perseverance
 
Графіка: NASA 
 
Графіка: NASA 
 
Схема посадки, яка тривала 7 хвилин. Графіка: NASA 
 
Місце посадки Perseverance
 
Фото посадки марсохода, яке зробив зонд NASA з орбіти планети
 
Одне з двох перших фото, яке було отримано відразу після посадки
 

Увечері понеділка, 22 лютого, марсохід NASA має надіслати на Землю відео своєї посадки та якісні версії вже отриманих фото. Агенство вже запланувало етер на якому покаже отримані дані.

Що передувало: Perseverance, який покинув Землю 30 липня минулого року, 18 лютого о 22:44 за київським часом здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. 

Сигнал про це за 11 хвилин 22 секунди подолав близько 200 мільйонів кілометрів та досяг Лабораторії реактивного руху NASA, яка розташована поблизу Лос-Анджелеса, США о 22:55. 

Довідка: За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 мільйонів кілометрів.

U.S. Geological Survey склали інтерактивну карту місця посадки Perseverance. Це 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса. Вважається, що 3,5-3,9 мільярда років тому там розташовувалися дельта річки і озеро.

На борту ровера поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 000 українців. Зареєструйтесь та відправте своє ім'я на Марс з наступною місією.

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Це вже буде дев’ята посадка апаратів NASA на Марс. Один із роверів — "Curiosity", місце посадки якого назвали на честь письменника Рея Бредбері, все ще активний. З моменту посадки у 2012 році він вже подолав 23 кілометри по поверхні планети.

Марсохід Perseverance шукатиме ознаки існування в минулому Марса мікробіологічних форм життя. Зокрема, він збере зразки грунту, а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

NASA та Європейська космічна агенція планують у 2026 році запустити ще один марсохід, який має забрати пробірки зі зразками, які збере Perseverance та доставити їх на Землю.

На борту Perseverance є зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця і, в подальшому, Марса. Інженери перевірять, як на зразки вплине марсіанська середовище.

Повідомляється, що апарат укомплектований 23 спеціалізованими камерами, вдосконаленою навігаційною системою, екстремальною установкою, яка зможе зібрати зразки марсіанського повітря, а також - 2 мікрофони, завдяки яким людство зможе вперше почути, як звучить Марс.

Також вперше у складі місії на Марс буде безпілотник – 1,8-кілограмовий міні-гелікоптер Ingenuity (Винахідливість). 

До сих пір в рамках марсіанських місій не використовувалися апарати, здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планують відпрацювати технологію таких польотів.

Загальні витрати на створення марсохода і його запуск оцінюють в $ 2,1-2,7 мільярда.

Що передувало: На 15-й та 62-й день польоту марсоходу Perseverance у центрі управління NASA планово провели коригування його траєкторії. Пізніше марсоход надіслав на Землю аудіофайл.

Нагадаємо:

  • 30 липня ракета-носій Atlas V, яку виготовили фахівці компаній Lockheed Martin та Boeing, вивела на орбіту Землі марсохід Perseverance.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: космосСША
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