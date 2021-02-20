Perseverance прислал на Землю новые впечатляющие фото Марса

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который сутки назад совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю новые фото поверхности Красной планеты.

Источник: Twitter-аккаунт марсохода Perseverance

Детали: По состоянию на 20:50 19 февраля Perseverance прислал уже 5 фото.

Ровер прислал фото своего колеса с усовершенствованным рисунком протектора

Предыдущий марсоход NASA Curiosity, который до сих пор поддерживает связь с агентством, имел некоторые проблемы с колесами

Место посадки Perseverance

Момент посадки Perseverance

Графика: NASA Графика: NASA Схема посадки, которая длилась 7 минут. Графика: NASA Фото посадки марсохода, которое сделал зонд NASA с орбиты планеты

Одно из двух первых фото, которое было получено сразу после посадки

Роки підготовки, 7 місяців польоту, 450 мільйонів кілометрів, $2,5 мільярди доларів.



Марсохід NASA Perseverance успішно сів на Марсі і вже встиг передати на Землю фото поверхні Червоної планети pic.twitter.com/V4yeMJEVky — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2021

Вечером понедельника, 22 февраля, марсоход NASA должен направить на Землю видео своей посадки.

Что предшествовало: Perseverance, который покинул Землю 30 июля прошлого года, 18 февраля в 22:44 по киевскому времени совершил удачную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.

Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.

Справка: За более чем 6 месяцев полета Perseverance преодолел всего 470 миллионов километров.

U.S. Geological Survey составили интерактивную карту места посадки Perseverance. Это 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро.

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Это уже будет девятая посадка аппаратов NASA на Марс. Один из марсоходов — "Curiosity", место посадки которого назвали в честь писателя Рэя Брэдбери, все еще активен. С момента посадки в 2012 году он уже преодолел 23 километра по поверхности планеты.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity (Изобретательность).

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Что предшествовало: На 15-й и 62-й день полета марсохода Perseverance в центре управления NASA планово провели корректировку его траектории. Позже марсоход прислал на Землю аудиофайл.

Напомним: