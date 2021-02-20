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Perseverance прислал на Землю новые впечатляющие фото Марса

Суббота, 20 февраля 2021, 00:01

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который сутки назад совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю новые фото поверхности Красной планеты.

Источник: Twitter-аккаунт марсохода Perseverance

Детали: По состоянию на 20:50 19 февраля Perseverance прислал уже 5 фото.

 
Ровер прислал фото своего колеса с усовершенствованным рисунком протектора
 
Предыдущий марсоход NASA Curiosity, который до сих пор поддерживает связь с агентством, имел некоторые проблемы с колесами
 
Место посадки Perseverance
 
Момент посадки Perseverance
 
 Графика: NASA 
 
 Графика: NASA 
 
Схема посадки, которая длилась 7 минут. Графика: NASA
 
Фото посадки марсохода, которое сделал зонд NASA с орбиты планеты
 
Одно из двух первых фото, которое было получено сразу после посадки
 

Вечером понедельника, 22 февраля, марсоход NASA должен направить на Землю видео своей посадки.

Что предшествовало: Perseverance, который покинул Землю 30 июля прошлого года, 18 февраля в 22:44 по киевскому времени совершил удачную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. 

Сигнал об этом за 11 минут 22 секунды преодолел около 200 миллионов километров и достиг центра управления полетами NASA на Земле в 22:55.

Справка: За более чем 6 месяцев полета Perseverance преодолел всего 470 миллионов километров.

U.S. Geological Survey составили интерактивную карту места посадки Perseverance. Это 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Считается, что 3,5–3,9 миллиарда лет назад здесь располагались дельта реки и озеро.

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Это уже будет девятая посадка аппаратов NASA на Марс. Один из марсоходов — "Curiosity", место посадки которого назвали в честь писателя Рэя Брэдбери, все еще активен. С момента посадки в 2012 году он уже преодолел 23 километра по поверхности планеты.

Марсоход будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, он доставит на Марс образцы материалов, из которых планируют делать скафандры для высадки людей на поверхность Луны и, в дальнейшем, Марса. Инженеры проверят, как на образцы повлияет марсианская среда.

Сообщается, что аппарат укомплектован 23 специализированными камерами, усовершенствованной навигационной системой, экстремальной установкой, которая сможет собрать образцы марсианского воздуха, а также - 2 микрофона, благодаря которым человечество может впервые услышать, как звучит Марс.

Также впервые в составе миссии на Марс будет беспилотник - 1,8-килограммовый мини-вертолет Ingenuity (Изобретательность).

До сих пор в рамках марсианских миссий не использовались аппараты, способные летать в атмосфере. С помощью дрона планируют отработать технологию таких полетов.

Общие затраты на создание марсохода и его запуск оценивают в $2,1-2,7 миллиарда.

Что предшествовало: На 15-й и 62-й день полета марсохода Perseverance в центре управления NASA планово провели корректировку его траектории. Позже марсоход прислал на Землю аудиофайл.

Напомним:

  • 30 июля ракета-носитель Atlas V, которую изготовили специалисты компаний Lockheed Martin и Boeing, вывела на орбиту Земли марсоход Perseverance.

Микола Донєв, УП
Темы: космосСША


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