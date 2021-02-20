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В Україні температурні контрасти: від 10 тепла до 20 морозу

Субота, 20 лютого 2021, 08:56

У суботу 20 лютого температура коливатиметься від 20° морозу до 10° тепла, синоптики попереджають про загрозу лавин у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей.

Джерело: ДСНС, Укгідрометцентр, "Укрінформ"

Деталі: У зв’язку з снігопадами, 20-21 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

На заході країни у більшості регіонах температура повітря -5-10° вночі, вдень +1+3°, на Закарпатті до 5° тепла.

У центральній частині країни вночі -13-15 градусів, подекуди до -18°, вдень 0-2°, на півдні вдень - +1+3°, вночі – -11-13 градусів.

На решті території 12-17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півночі Лівобережжя вночі близько 20° морозу, вдень 2-7° морозу.

 

У Києві та Київській області без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 12-17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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