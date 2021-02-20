В Украине температурные контрасты: от 10 тепла до 20 мороза

В субботу 20 февраля температура будет колебаться от 20° мороза до 10° тепла, синоптики предупреждают об угрозе лавин в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей.

Источник: ГСЧС, Укгидрометцентр, "Укринформ"

Детали: В связи со снегопадами, 20-21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

На западе страны в большинстве регионов температура воздуха -5-10° ночью, днем ​​+1+3°, на Закарпатье до 5° тепла.

В центральной части страны ночью -13-15 градусов, местами до -18°, днем ​​0-2°, на юге днем ​​-1+3°, ночью -11-13 градусов.

На остальной территории 12-17° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на севере Левобережья ночью около 20° мороза, днем ​​2-7° мороза.

В Киеве и Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 12-14° мороза, днем ​​1-3° мороза; по области ночью 12-17° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.