В Украине температурные контрасты: от 10 тепла до 20 мороза
В субботу 20 февраля температура будет колебаться от 20° мороза до 10° тепла, синоптики предупреждают об угрозе лавин в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей.
Источник: ГСЧС, Укгидрометцентр, "Укринформ"
Детали: В связи со снегопадами, 20-21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
На западе страны в большинстве регионов температура воздуха -5-10° ночью, днем +1+3°, на Закарпатье до 5° тепла.
В центральной части страны ночью -13-15 градусов, местами до -18°, днем 0-2°, на юге днем -1+3°, ночью -11-13 градусов.
На остальной территории 12-17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на севере Левобережья ночью около 20° мороза, днем 2-7° мороза.
В Киеве и Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 12-14° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 12-17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.