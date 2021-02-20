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Зеленський з дружиною вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні

Субота, 20 лютого 2021, 09:55

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!".

Деталі: Зеленський з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Подружжя також зробило перший удар у Дзвін гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим героєм Небесної Сотні.

 

Дзвін встановлено на території майбутнього Національного меморіалу героїв Небесної Сотні в центрі столиці.

У день народження кожного героя Небесної Сотні опівдні перед дзвоном встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.

 

Нагадаємо: У період з 18 лютого по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва неопізнаними силовиками було вбито сотню учасників Євромайдану. На честь їхньої самопожертви з’явився термін "Небесна сотня". Українські правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо цих розстрілів та участі в них спецпідрозділу міліції "Беркут".

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Детальніше про перебіг подій 18 лютого 2014 року можна прочитати на УПВійна на вулицях Києва. ОНЛАЙН

Українська правда
Теми: МайданЗеленський


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