Зеленский с женой почтил память героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили подвиг участников революции Достоинства в День памяти героев Небесной Сотни.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!".

Детали: Зеленский с женой установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

Супруги также сделали первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему герою Небесной Сотни.

Колокол установлен на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

У День пам'яті Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували подвиг учасників Революції Гідності у Києві.



Детальніше: https://t.co/8l5ooX9EdV pic.twitter.com/RBeasA1z3y — Офіс Президента (@APUkraine) February 20, 2021

В день рождения каждого героя Небесной Сотни в полдень перед звоном устанавливается портрет погибшего и раздается памятный колокол.

Напомним: В период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сотня участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

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Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УП: Война на улицах Киева. ОНЛАЙН