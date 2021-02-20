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Зеленский с женой почтил память героев Небесной Сотни

Суббота, 20 февраля 2021, 09:55

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили подвиг участников революции Достоинства в День памяти героев Небесной Сотни.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!".

Детали: Зеленский с женой установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

Супруги также сделали первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему герою Небесной Сотни.

 

Колокол установлен на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы.

В день рождения каждого героя Небесной Сотни в полдень перед звоном устанавливается портрет погибшего и раздается памятный колокол.

 

Напомним: В период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева неопознанными силовиками были убиты сотня участников Евромайдана. В честь их самопожертвования появился термин "Небесная сотня". Украинские правоохранители расследуют уголовное дело в отношении этих расстрелов и участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

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Подробнее о ходе событий 18 февраля 2014 года можно прочитать на УПВойна на улицах Киева. ОНЛАЙН

Украинская правда
Темы: МайданЗеленский


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